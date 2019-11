Skrito pred vozniki: tak nadzor uvaja policija #video

Droni postajajo tudi učinkovito sredstvo pri nadzoru prometa. Pogled s ptičje perspektive omogoča dodatne prednosti, obenem pa so droni visoko v zraku pred očmi voznikov skriti. Nemška policija je v nekaj urah pri Frankfurtu ujela 20 voznikov tovornjakov, ki niso spoštovali predpisane varnostne razdalje.

Foto: policija Iz zraka opazili prekrškarja, čez tri kilometre so ga ustavili

Prek neposredne povezave z dronom so policisti na zaslonu spremljali promet na avtocesti A2. Kot je razvidno z videa, so pri tem ujeli enega izmed voznikov tovornjakov. Na tem odseku bi morala biti varnostna razdalja med tovornjaki 50 metrov, ta pa je vozil manj kot 30 metrov za tovornjakom pred njim.

Policist ob zaslonu je javil patrulji opis tovornjaka in čez tri kilometre so mu na počivališču ob avtocesti že pokazali posnetke ter mu izrekli globo.

Bei einer groß angelegten Kontrolle am gestrigen Tag auf der #A12 hatten wir nicht nur Ladung, Fahrer und Geschwindigkeit im Fokus, sondern auch den #Abstand. Mithilfe unserer #Drohne stellten wir in nur wenigen Stunden 20 Verstöße fest. 🙁#halbertacho pic.twitter.com/0P4EbKz6e1 — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) November 20, 2019

Nadzor z droni tudi v Španiji in Franciji, kaj pa Slovenija?



Letos poleti smo uvedbo policijskih dronov napovedali tudi v Španiji. Skupno bodo Španci uporabili 11 dronov. Ti lahko na višini 120 metrov z enim paketom baterij lebdijo do dve uri. Pri tem lahko zaznajo prekrškarje, ki so oddaljeni do 500 metrov.



Droni so namenjeni za uporabo na avtocestah, zaradi njihove kompaktnosti pa jih lahko uporabijo tudi na drugih manjših cestah. Niso opremljeni s sistemom za zaznavo hitrosti, opazili pa bodo lahko nekatere druge prekrške, med drugim prehitevanje prek polne črte. V tem primeru bo dron poslal informacijo policijski patrulji na tleh, ta pa bo lahko ustavila voznika.



Pilotni nadzor prometa z droni so med drugimi izvajali tudi že Francozi. V Sloveniji takih rešitev še ni, saj za nadzor prometa občasno uporabljajo le klasične helikopterje.



Na Slovenski policiji pravijo, da drone šele uvajajo v svoje delo. Trenutno jih za področje varnosti v cestnem prometu testirajo in jih uporabljajo za pomoč pri ogledih krajev prometnih nesreč.