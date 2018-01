Doma ima 20 vrst eksotičnih ptic #video

[video: 67412 / ]

David, ki je bil včasih oskrbnik v živalskem vrtu, je pticam posvetil življenje. Zanje pripravlja posebne jedilnike. Njegova strast so že vse od otroštva, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Poleg eksotičnih kokoši, rac in gosi ima Ilič doma tudi eksotične papige. "Kakaduji, are, amazonke in tako naprej. Prav tako imamo nekaj večje eksotike, in sicer pavje purane in zelene pave z Jave," pripoveduje rejec eksotičnih ptic, med katerimi je tudi par rumenoglavih amazonk, modročele in venezuelske amazonke.

Druga največja trgovina na svetu

"Ko govorimo o papigah, so to zelo inteligentne vrste, posledica česar je, da jih je težje animirati, zato se je treba toliko bolj potruditi v tem smislu," pripoveduje Ilič. Vzreja ptic velja za drugo največjo trgovino na svetu, razlaga. Povpraševanje je res veliko tudi pri nas, pravi.

Če se odločate za nakup papige, naj bo ta izključno iz reje, z dokumenti. "Definitivno se je pred nakupom treba pozanimati o specifikah te živali, kaj žival potrebuje, kakšni so osnovni pogoji, velik del tega skriva stric Google," svetuje in dodaja: "Kot trajna označba se pri pticah razume obroček kot najbolj pogost način označbe, mikročip je druga možnost."

Samci imajo več deklet, dekleta več fantov

In če so papige običajno zveste svojemu partnerju, to za eklektuse ne drži. "Posebnost te vrste je, da lahko samci v naravi obiskujejo več deklet, dekleta pa prav tako več fantov, ki njih obiskujejo na gnezdu," pravi Ilič, ki je šel po svojega črnega kakaduja vse do Nizozemske.

Ilič večino svojega časa preživi pri pticah in z njimi redno trenira. Ptice so zelo inteligentne živali, treba jih je tudi miselno zaposliti. V njegovih kletkah zato ne manjkajo igrala in plezala. Za animacijo skrbi sam: "V tem njihovem nastopaštvu, v tem njihovem performansu, mislim, da leži skrivnost, zakaj so papige tako atraktivne, zanimive. In seveda možgani, ki stojijo za tem."

Za papige je značilno, da se na svoje lastnike močno navežejo, zato so njegove najsrečnejše takrat, ko je z njimi.