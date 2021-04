Najdlje prebivajoči stanovalec Doma upokojencev Center Tabor v Ljubljani je 33-letni pernati vratar Jogi, ki med tamkajšnjimi starostniki skrbi za vsakdanje razvedrilo.

"Če bi bilo tega še več, bi bilo še boljše. Malo razvedrila, ko ga slišiš vpiti (smeh, op. p.). Je res lep ptiček," o zvestem živalskem spremljevalcu pravijo stanovalci ljubljanskega doma.

"Je nekako najstarejši stanovalec v hiši, saj živijo nekje od 80 do 100 let, tako da lepo skrbimo zanj. Uživa v družbi," o prav posebni atrakciji pove vodja tehnično-vzdrževalne službe v Domu upokojencev Center Tabor Luka Klašnja.

Brez njega bi bilo dolgčas Najboljšega prijatelja in zaveznika je Jogi našel v Rafku Rijavcu.

Najboljšega prijatelja in zaveznika je Jogi našel v Rafku Rijavcu, ki v domu Center Tabor prebiva že osmo leto.

"Če drugega ne, ga vsaj vsak večer pridem spravit spat, mu pripravim hrano in vodo. Ko to uredim, že ve, da se bodo vrata zaklenila in da gre. Potem pa žvižga za menoj," pove Rafko in priznava, da bi bilo brez prijatelja na dveh nogah dolgočasno.

Več o Jogiju in starostnikih v Domu upokojencev Center Tabor si lahko ogledate v zgornjem videu.