Za žogo se podijo, kot bi bili 30, 40, 50 ali 60 let mlajši #video

Kontaktni šport, kot je nogomet, nekoč ni veljal za najbolj primernega za starejše ljudi, saj je tveganje za poškodbe veliko. Toda na Japonskem, kjer ljudje, stari 65 let in več, predstavljajo skoraj tretjino prebivalstva države, bolj aktivni in razmeroma zdravi starostniki spreminjajo pogled na to, kaj naj bi bilo zanje primerno.

"Mislim, da je to podobno strukturi japonske družbe. Morda se družba res stara, vendar lahko ljudje še vedno uživajo v takšnih stvareh. Mislim, da je to res dober primer tega," pravi Jutaka Ito, generalni sekretar Nogometa za življenje (Soccer for Life), organizacije, ki je odgovorna za ustanovitev tokijske seniorske nogometne lige.

Ito je del ekipe, ki je leta 2002 ustanovila nogometno ligo za starejše od 60 let. Ko se je začela, so bile le štiri ekipe za igralce, stare 70 let in več. Letos jih je 18, vključno s tistimi, ki so del lige starejših od 80 let, število pa naj bi do leta 2026 naraslo na 26.

Povprečna starost igralcev v treh ekipah nad 80 let, ki sestavljajo ligo, se giblje med 82 in 84 leti. Pri 93 letih je nekdanji oblikovalec dirkalnih avtomobilov in vratar ekipe Beli medvedi White Šingo Šiozava najstarejši nogometaš na igrišču. "Mora biti približno 30 let, odkar sem bil vratar na tekmi. Več kot 30 let," pravi.

Za Ita je širitev lige v zadnjih dveh desetletjih spodbuden znak za vse starejše prebivalstvo Japonske. Igranje nogometa starejšim nudi več kot le vadbo, to je tudi priložnost za druženje in sklepanje novih prijateljstev z različnimi ozadji, je prepričan. "Duh in fizično zdravje ljudi se obogatita. Ljudje poskušajo marsikaj, zato ljudje, četudi se družba stara, ostajajo zdravi. In to je vsekakor prava smer," pravi.

