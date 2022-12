Slavni ptič Nani znova v Sloveniji. Po prestopu meje sledile nove težave.

Janez Cetin, lastnik slavnega slovenskega nanduja, je prek profila na Facebooku sporočil, da je njegov Nani, potem ko so ga pred dnevi zasegle nemške oblasti, varno prispel nazaj v Slovenijo. "Brez pritiska ne bi bilo nič," je zapisal Cetin in se zahvalil Sloveniji. Tukaj pa težav še ni bilo konec. Takoj po prestopu meje ga je namreč na Hrušici pri Jesenicah "legitimirala naša finančna uprava", je še sporočil lastnik in dodal, da so "ugotavljali morebiten zaslužek v bavarski prestolnici", kjer sta se Nani in Janez mudila, ko sta snemala za nemško televizijo Pro7, in sicer za svetovno znani program Galileo. Za N1 se je oglasila tudi münchenska policija.

Nanduja so pridržale bavarske lokalne oblasti

Spomnimo, nanduja Nanija, ptiča, podobnega noju, s katerim se Cetin pogosto sprehaja po Ljubljani, drugih slovenskih mestih in Evropi, so ta teden zasegle nemške oblasti.

Nanija so pred časom povabili v Nemčijo na televizijo Pro7, da bi o njem posneli prispevek za oddajo Galileo. Cetin se je z veseljem odzval povabilu in oddajo tudi posnel, "ob koncu snemanja pa so mi nemške lokalne bavarske oblasti protipravno odvzele ljubega lepega Nanija, in to v ustni obrazložitvi v polomljeni angleščini. Ob tem so mi dali obrazec v nemščini, brez navedbe zakonskih določil, in da se sploh strinjam s postopkom oziroma da navedem svoje nestrinjanje," je Cetin pred dnevi sporočil na svojem profilu na Facebooku.

Cetin se je po incidentu vrnil v Slovenijo, njegov nandu pa je ostal v Nemčiji, kljub temu, da je Cetin zanj pred prihodom v Nemčijo priskrbel vsa potrebna veterinarska potrdila, obiskala pa sta tudi veterinarja v Münchnu.

Cetin je včeraj na Facebooku sporočil, da se je Nandu srečno vrnil domov, vendar ga je ob prestopu slovenske meje takoj preverila finančna uprava.

Po poročanju N1 so münchenski policisti z dogodkom seznanjeni, prav tako so potrdili, da so bili Nanijevi veterinarski certifikati ustrezni. Nanija naj bi zasegli, ker ni bil v prostorih, primernih za svojo vrsto, piše N1.

Dodali so še, da niso obveščeni o tem, da bi proti lastniku tekel kakršenkoli prekrškovni ali kazenski postopek, in da s slovenskimi oblastmi na tamkajšnji policijski upravi ne sodelujejo.