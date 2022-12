"Obupan do konca": Nemške oblasti odvzele slavnega slovenskega ptiča Nanija

"Ob koncu snemanja nemške televizije Pro7 za svetovno znani program Galileo so mi nemške lokalne bavarske oblasti protipravno odvzele mojega ljubega lepega Nanija in to v ustni obrazložitvi v polomljeni angleščini," je na Facebooku sporočil njegov lastnik Janez Cetina in dodal, da je do konca obupan.

Nani in njegov lastnik sta morala dve uri čakati lokalno veterinarsko inšpektorico in oblasti, da so odredile postopek. Zatem so lokalne oblasti Cetini izročile obrazec v nemščini, na katerim pa ni bilo navedenih zakonskih določil, da se s postopkom strinja.

Gre za znanega nanduja, ptiča, podobnega noju, s katerim se Cetina pogosto sprehaja po Ljubljani, drugih slovenskih mestih in Evropi. Nadeta so pred časom povabili v Nemčijo na televizijo Pro7, da bi o njem posneli prispevek za oddajo Galileo. Cetina se je z veseljem odzval povabilu in oddajo tudi posnel, nato pa so se stvari začele zapletati.

Nani je ostal v Nemčiji, lastnik se je vrnil domov

"Ob koncu snemanja nemške televizije Pro7 za svetovno znani program Galileo so mi nemške lokalne bavarske oblasti protipravno odvzele mojega ljubega lepega Nanija in to v ustni obrazložitvi v polomljeni angleščini. Ob tem so mi dali obrazec v nemščini, brez navedbe zakonskih določil in da se sploh strinjam s postopkom oziroma da navedem svoje nestrinjanje," je Cetina sporočil na svojem profilu na Facebooku. Cetina se je po incidentu vrnil v Slovenijo, njegov nandu pa, kot pravi, ostaja v "luknji, 2 x 2 metra".

Pojasnil je tudi, da je pred odhodom v Nemčijo za Nanija priskrbel vsa potrebna veterinarska potrdila, obiskala pa sta tudi veterinarja v Münchnu. Zdaj se na vse pretege trudi, da bi Nanija dobil nazaj, pri čemer mu pomaga tudi ekipa televizije Pro7.