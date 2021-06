Policisti ''prijeli'' pobeglo nimfo, počakala bo na lastnika #foto

Škofjeloški policisti so danes pomagali najverjetneje pobegli mali papigi nimfi. Najprej so jo opazili na Trati, ''prijeli'' pa na Grencu. Nepoškodovano so jo odpeljali na veterinarsko Kliniko Loka, kjer jo lastnik lahko prevzame. Lastnika še niso našli.

S Policijske uprave Kranj so zjutraj sporočili, da so na Trati našli papigo nimfo. Ulovili so jo na Grencu in sporočili, da je z njo vse v redu. Papiga je nepoškodovana, policisti pa so še presodili, da je zelo dobre volje.

Na lastnika čaka na Veterinarski kliniki Loka.

Foto: PU Kranj