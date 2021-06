V prometni nesreči, ki se je danes okoli 15. ure zgodila na cesti med Rakitno in Preserjem, je umrl 56-letni motorist. Po doslej zbranih podatkih policije je motorist med vožnjo po klancu navzdol v enem od ovinkov padel ter trčil v skalnato brežino. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, je motorist med vožnjo uporabljal zaščitno motoristično čelado in motoristično opremo.

Cesta je bila zaradi ogleda kraja in odpravljanja posledic nesreče zaprta do 18. ure. O ugotovitvah ogleda in drugih okoliščinah prometne nesreče bo obveščeno pristojno tožilstvo, so še sporočili s policije.