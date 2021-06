Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes okoli 14. ure se je pri sestopu s Triglava, na območju občine Bovec, pri padcu smrtno ponesrečil planinec, v dnevnem biltenu poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Planinca so s helikopterjem prepeljali v dolino.

Kot so še navedli, so posredovali gorski reševalci iz Bovca in dežurna ekipa gorske reševalne službe z Brnika s helikopterjem Slovenske vojske.