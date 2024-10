Znane so štiri zmagovite trajnostne poslovne prakse

VINAKOPER, PRIBINOVINA, LOTRIČ MEROSLOVJE in SICO so podjetja, ki so s svojimi trajnostnimi praksami prepričala strokovno komisijo. Mednarodna žirija je ob tem za "junaka trajnosti" izbrala podjetje Pribinovina.

Foto: Generali

Generali verjame, da trajnost predstavlja temelj za dolgoročni uspeh. Kot vseživljenjski partner si prizadeva biti odgovoren tako do svojih strank kot tudi do širše družbe in okolja. S tem namenom izpostavlja in nagrajuje najboljše trajnostne prakse malih in srednje velikih podjetij. Nagradni natečaj SME EnterPRIZE tako predstavlja pomemben del njihove zaveze k trajnostnemu razvoju in prehodu na bolj zeleno gospodarstvo.

Izstopajoče trajnostne rešitve slovenskih podjetij

Letošnji natečaj je potekal od aprila do junija, na njem pa je sodelovalo kar 47 slovenskih podjetij. Tekmovala so v dveh kategorijah: pozitiven vpliv na okolje ter pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost. Šestčlanska slovenska strokovna žirija, ki ji je predsedovala Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER, je med prijavljenimi podjetji izbrala štiri najboljše trajnostne prakse, po dve v vsaki kategoriji.

Pribinovina se bo predstavila v Bruslju

V kategoriji "pozitiven vpliv na okolje" je zmagalo podjetje Vinakoper, ki je navdušilo z načeli skrbnega odnosa do okolja in občutkom za ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. S svojim delovanjem so zgled in spodbuda preostalim podjetjem v slovenski Istri. Drugo mesto je zasedlo podjetje Lotrič Meroslovje, katerega trajnostni ukrepi že kažejo dejanske učinke v okolju. Med drugim so v iniciativi za manj posekanih dreves in odpadne embalaže z uvajanjem digitalnih praks dosegli pomemben napredek v načinu trajnostnega poslovanja.

V kategoriji "pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost" je prvo mesto osvojilo podjetje Pribinovina. Žirijo je prepričalo z inovativno kombinacijo ekološke pridelave, predelave, ohranjanja podeželja, zaposlovanja ranljivih skupin ter programov socialne vključenosti in izobraževanja. Drugo mesto je pripadlo podjetju SICO, ki je v natečaju predstavilo svoje trajnostne prakse na področju obnovljivih virov energije, ravnanja z odpadki, tehnoloških inovacij in zaposlovanja invalidov. Podjetje ima potencial za serijo pozitivnih učinkov na družbo.

"Prek strateške pobude SME EnterPRIZE že drugo leto mala in srednje velika podjetja spodbujamo k trajnostnemu delovanju na vseh področjih poslovanja. Znova smo se lahko prepričali, da pri uresničevanju trajnostih praks v Generali zavarovalnici nikakor nismo edini. Z velikim veseljem ugotavljamo, da vse več podjetij z nami deli vizijo, da je mogoče poslovati uspešno in hkrati odgovorno do okolja, zaposlenih in širše skupnosti," je ob podelitvi nagrad povedala Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d.d.

Zmagovalni podjetji sta prejeli finančno nagrado v višini deset tisoč evrov, drugouvrščeni podjetji pa prejmeta paket poslovnih zavarovanj v višini 2.500 evrov. Izmed slovenskih ambasadorjev trajnosti je mednarodna komisija podelila priznanje za junaka trajnosti – podjetje, ki je v svoje poslovne dejavnosti uvedlo pomembne trajnostne pobude in predstavlja vzorne modele za druge podjetnike. Končni zmagovalec v Sloveniji je postalo podjetje Pribinovina, ki bo imelo priložnost predstaviti se tudi mednarodni javnosti spomladi 2025 v Bruslju.

Več info: www.generali.si/sme-enterprize

Projekt, ki spodbuja in nagrajuje Mednarodni natečaj SME EnterPRIZE je trajnostna pobuda Generali zavarovalnice, ki je zaživela leta 2021, ob njeni 190-letnici. Je povezovalna iniciativa med gospodarstvom in akademsko sfero, ki je namenjena spodbujanju in prepoznavanju najboljših trajnostnih poslovnih praks med malimi in srednje velikimi podjetji. Z natečajem, ki na globalni ravni poteka že četrto leto zapored, Generali želi poudariti pomen trajnostnega delovanja v poslovnem svetu in nagraditi junake trajnosti, ki s svojimi inovativnimi pristopi prispevajo k bolj odgovornemu in zelenemu gospodarstvu. Projekt SME EnterPRIZE se izvaja v desetih evropskih državah, uspešne zgodbe pa so spodbudile tudi prvo izvedbo pobude v Aziji.

