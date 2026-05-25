Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Avtor:
M. L.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
14.12

gorivo cene Slovenija

Podražitev bencina, cena dizla nespremenjena

Znane so nove cene goriv

Petrol, gorivo, bencin, dizel | Foto STA

Foto: STA

Opolnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo 95-oktanski bencin stal okoli 1,794 evra, dizel okoli 1,835 evra in kurilno olje okoli 1,492 evra na liter.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,42625 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. 

Marže trgovcev so še naprej omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

