D.K.

Michael O'Leary Neil Sorahan cena nafte energetska kriza Iran Ryanair letalski promet stečaj nizkocenovni letalski prevozniki

Ryanair: Dražje gorivo bi lahko pokopalo še več letalskih družb

Neil Sorahan | Neil Sorahan meni, da bi lahko nekatere evropske letalske družbe pozimi resno utrpele škodo, zlasti tiste, ki so bile finančno nestabilne že pred vojno in energetsko krizo. | Foto Guliverimage

Neil Sorahan meni, da bi lahko nekatere evropske letalske družbe pozimi resno utrpele škodo, zlasti tiste, ki so bile finančno nestabilne že pred vojno in energetsko krizo.

Vodstvo Ryanaira opozarja, da bi lahko zaradi visokih cen letalskega goriva še več finančno šibkejših letalskih prevoznikov končalo v stečaju. Ameriški nizkocenovnik Spirit Airlines je v začetku maja že ustavil vse polete.

Finančni direktor nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair Neil Sorahan je v ponedeljek za ameriško televizijo CNBC ocenil, da bi lahko nekatere letalske družbe, ki so bile v težavah že pred vojno z Iranom, pozimi propadle, poroča Business Insider. Spirit Airlines, eden najbolj znanih ameriških nizkocenovnih prevoznikov, je v začetku maja ustavil poslovanje, potem ko so mu skokovite cene goriva dodatno poslabšale že tako šibek finančni položaj.

Po začetku vojne z Iranom konec februarja se je cena nafte brent zvišala za več kot 50 odstotkov, na več kot 110 dolarjev za 159-litrski sod. Cena letalskega goriva je po podatkih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov IATA po poročanju Business Insiderja poskočila skoraj do 200 dolarjev za sod, nato pa se umirila pri približno 163 dolarjih. Gorivo je za letalske družbe praviloma drugi največji strošek, takoj za delom.

Spirit je bil pred dokončnim zlomom že v postopku stečajnega prestrukturiranja. Po poročanju Al Jazeere, ki se sklicuje na AFP in Reuters, je družba 2. maja sporočila, da začenja urejeno ustavitev poslovanja in da so odpovedani vsi njeni leti. V družbi so kot enega ključnih razlogov navedli “materialno zvišanje cen nafte” in druge pritiske na poslovanje.

Ryanair potrebe po gorivu zavaroval vnaprej

Ryanair je v precej boljšem položaju, saj je večino prihodnjih potreb po gorivu zavaroval vnaprej. Irski prevoznik je sporočil, da ima 80 odstotkov potreb po letalskem gorivu za poslovno leto 2027 zavarovanih po približno 67 dolarjih za sod, in sicer do aprila 2027. V družbi ocenjujejo, da jim bo to v obdobju zelo nestanovitnih cen nafte zagotovilo stroškovno prednost pred evropskimi tekmeci.

"Ne pričakujemo, da bomo zaradi višjih cen nafte rezali lete ali vozne rede," je po poročanju Business Insiderja na ponedeljkovem klicu z analitiki dejal glavni izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary. Sorahan je dodal, da ima družba pripravljene tudi načrte za skrajne scenarije, vendar trenutno ne pričakuje, da bi se ti uresničili. Ryanair za zdaj načrtuje poln poletni in zimski vozni red.

V Ryanairu hkrati poudarjajo, da je Evropa pri oskrbi z letalskim gorivom v boljšem položaju, kot je kazalo pred nekaj meseci. Po navedbah družbe so na voljo dobave iz Zahodne Afrike, obeh Amerik in Norveške, kljub omejitvam pri ladijskem prometu skozi Hormuško ožino. O’Leary je za Guardian dejal, da je največji izziv zdaj cena, ne več nujno razpoložljivost goriva.

O’Leary omenjal Wizz Air in airBaltic

Kljub temu v Ryanairu opozarjajo, da bi daljše obdobje visokih cen goriva lahko imelo resne posledice za slabše zavarovane in manj kapitalsko močne prevoznike. O’Leary je že konec aprila ocenil, da bi lahko do konca leta propadli dve ali tri evropske letalske družbe, pri čemer je kot posebej izpostavljeni omenil Wizz Air in airBaltic. Wizz Air je njegove navedbe zavrnil kot neresnične in poudaril, da ima močno bilanco, likvidnost in dobro zavarovanje pred cenovnimi nihanji goriva.

Ryanair je ob tem objavil rekordne rezultate za poslovno leto 2026. Dobiček po davkih se je zvišal za 40 odstotkov na 2,26 milijarde evrov, promet potnikov pa je zrasel za štiri odstotke na 208,4 milijona, kljub zamudam pri dobavah Boeingovih letal 737 MAX 8-200.

Družba sicer zaradi negotovih cen goriva, okoljskih dajatev in stroškov dela ni izdala napovedi dobička za poslovno leto 2027. Po navedbah Guardiana pričakuje, da bodo cene vozovnic poleti približno na ravni lanskega poletja, saj potniki zaradi negotovosti rezervacije opravljajo pozneje kot običajno.

