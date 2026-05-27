Sreda, 27. 5. 2026, 14.54

Pristojni nastavljajo pasti za japonskega hrošča

Občani naj bodo v pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča in značilne poškodbe rastlin. V primeru suma naj o tem nemudoma obvestijo upravo ali kemijski inštitut. Zgodnje odkrivanje in poročanje omogoča hitrejše ukrepanje strokovnih služb in zmanjša gospodarsko škodo. 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in druge strokovne službe po več lokacijah tudi letos izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. Na morebitno prisotnost škodljivca naj bodo pozorni tudi občani, v primeru suma pa naj jih o lokaciji takoj obvestijo, prosijo na upravi.

Ker je japonski hrošč uvrščen na seznam karantenskih škodljivih orgazmov rastlin EU, je treba ob njegovi najdbi izvajati predpisane ukrepe za preprečevanje nadaljnjega širjenja, so izpostavili.

Uprava v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije na izbranih lokacijah v občinah Ljubljana, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik in Moravče od sredine maja namešča posebne feromonske pasti za spremljanje odraslih hroščev.

Z njimi se ugotavlja, ali je škodljivec prisoten na določenem območju ter ali se pojavlja tudi izven že znanih napadenih območij na Barju in v Lukovici.

Japonski hrošč sicer izvira iz severovzhodne Azije, v Evropi pa je prisoten od leta 2014. Razširjen je v Piemontu in Lombardiji v Italiji, kantonu Ticino v Švici ter delih Nemčije, od tam pa se prek kamionov, osebnih avtomobilov ali vlakov redno prenaša kot slepi potnik na druga območja.

Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin

Hrošči objedajo liste, ki dobijo čipkast izgled, plodove in cvetove, ličinke pa poškodujejo korenine travne ruše. Najraje ima vinsko trto, koščičarje, jablano, lesko, vrtnico, viniko, jagodičje, aktinidijo, fižol, sojo, javor, brest, lipo, divjo kostanj in številne druge rastline. Ker se hitro razmnožuje in nima naravnih sovražnikov, lahko povzroči obsežno škodo v urbanem okolju, na vrtovih in kmetijskih površinah, so opozorili na upravi.

Odrasli hrošči so veliki približno en centimeter, ovalni, kovinsko zeleni z bakreno rjavimi pokrovkami. Na bočni strani in zadku imajo značilne bele šope dlačic. Japonski hrošč se pogosto zamenjuje z vrtnim hroščem, ki ima dlakave pokrovke in je brez belih šopkov dlačic.

