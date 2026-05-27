Slovenija izdala 350 milijonov evrov sedemletnih obveznic

Slovenija je danes na kapitalskih trgih izdala sedemletno obveznico v skupni višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Pri izdaji je bilo največ zanimanja med domačimi vlagatelji, transakcija pa po navedbah ministrstva za finance prispeva k nadaljnji razpršitvi virov financiranja državnega proračuna.

Za vodenje izdaje sta bili pooblaščeni OTP banka in UniCredit Banka Slovenija. Knjiga naročil se je odprla danes dopoldne, povpraševanje pa je že v nekaj urah preseglo začetno načrtovano velikost izdaje. Ta je bila zaradi močnega interesa povečana z 250 na 350 milijonov evrov.

Prevlada domačih vlagateljev

Skoraj celotno povpraševanje je prišlo iz Slovenije, saj so domači vlagatelji vpisali približno 96 odstotkov obveznic, preostanek pa investitorji iz Avstrije. Med vlagatelji so prevladovale banke, ki so predstavljale okoli 90 odstotkov povpraševanja, sledile pa so zavarovalnice in investicijski skladi.

Na ministrstvu poudarjajo, da izdaja sledi interesu domačih bank po državnih vrednostnih papirjih s spremenljivo obrestno mero ter dopolnjuje nabor instrumentov financiranja državnega proračuna.

Več milijard evrov zadolževanja letos

V tem letu se je Slovenija za financiranje potreb letošnjega državnega proračuna že zadolžila za 1,75 milijarde evrov z izdajo 10-letne obveznice s 3,275-odstotno obrestno mero in zapadlostjo 12. marca 2036 kmalu po novem letu. Februarja je nato z dodatno izdajo te obveznice povečala zadolžitev za 750 milijonov evrov na 2,5 milijarde evrov.

Konec marca je izdala tudi obveznice, denominirane v juanih. Velikost te izdaje je znašala štiri milijarde juanov oz. okoli 500 milijonov evrov, obrestna mera se je oblikovala pri 1,89 odstotka. Približno v istem času je Slovenija tretje leto zapored izdala tudi triletne t. i. ljudske obveznice, tokrat v višini 225 milijonov evrov in s triodstotno obrestno mero.

Skupno se lahko država letos v skladu s programom financiranja proračuna zadolži za nekaj manj kot 5,3 milijarde evrov.