Izraelska vojska z novimi napadi na jug Libanona

Izraelska vojska je danes zjutraj napadla položaje proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Kot je sporočila, je v okviru okrepljene ofenzive začela napadati infrastrukturo Hezbolaha v mestu Tir, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Izraelska vojska je začela napadati infrastrukturo Hezbolaha na območju Tira," je danes zjutraj sporočila vojska, ki napade izvaja kljub dogovoru o prekinitvi ognja.

Izrael je v sredo izdal dva poziva k evakuaciji prebivalcev na jugu Libanona. V prvem je pozval k evakuaciji na območju mesta Tir, v katerem živi približno 200 tisoč ljudi, v drugem pa k umiku severno od reke Zahrani, saj da vsa območja južno od reke veljajo za bojna območja.

Izraelska vojska je v sredo sporočila, da je ta teden napadla približno 550 ciljev Hezbolaha v Libanonu. V Libanonu sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani.