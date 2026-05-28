Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



15.40 Kallas: EU v pogajanjih med Kijevom in Moskvo ne bo nadomestila ZDA

"Nekaj je zelo jasno: Evropa ne bo nikoli nevtralna posrednica med Rusijo in Ukrajino, saj smo na ukrajinski strani in branimo svoje lastne temeljne interese." Foto: Reuters Evropska unija v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo ne bo nadomestila ZDA v vlogi posrednice, je danes po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU na Cipru povedala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. "Nekaj je zelo jasno: Evropa ne bo nikoli nevtralna posrednica med Rusijo in Ukrajino, saj smo na ukrajinski strani in branimo svoje lastne temeljne interese," je povedala Kallas.

Tako EU po njenih besedah tudi ne bo nadomestila ZDA, ki trenutno posredujejo v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo. "Ministri so bili zelo jasni glede tega. Ne bomo nadomestili ZDA, ampak naslavljamo vprašanja, ki jih oni ne," je pojasnila.

Na današnjem zasedanju so se sicer osredotočili predvsem na to, kaj bi morala EU zahtevati v neposrednih pogovorih z Rusijo. Med možnimi zahtevami v dokumentu, ki ga je visoka zunanjepolitična predstavnica ministrom posredovala že februarja, so sodelovanje Rusije z mednarodnimi preiskavami, plačilo vojne odškodnine, pa tudi umik ruske vojske iz Gruzije in Moldavije. Ministri pa so po navedbah Kallas danes predstavili tudi svoje predloge in jo pozvali, naj nadaljuje delo na podlagi dokumenta.

Ciprski zunanji minister Konstantinos Kombos, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, je pojasnil, da gre za živ dokument, ki se bo do začetka morebitnih pogajanj še spreminjal.

Kot je še povedala Kallas, so se na današnjem zasedanju na kratko dotaknili tudi vprašanja, kdo bi se lahko pogajal v imenu EU. "Splošno strinjanje je bilo, da imamo evropske institucije in pogodbe, ki določajo okvir za odločanje o nadaljnjih korakih v zvezi s tem," je pojasnila.

Zunanji ministri EU, med njimi odhajajoča državna sekretarka na slovenskem zunanjem ministrstvu Neva Grašič, so o pogajanjih z Rusijo razpravljali, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin ta mesec izrazil pripravljenost na pogovore z EU in kot najprimernejšega sogovornika označil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja.

V Bruslju in državah članicah so možnost, da bi Schröder, ki je dolgo po koncu mandata ostal v tesnih stikih z ruskimi oblastmi, zastopal EU, zavrnili. Med možnimi imeni se omenjajo nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi, pa tudi aktualni finski predsednik Alexander Stubb in njegov predhodnik Sauli Niinistö.

Kallas je sicer ob prihodu na zasedanje posvarila, da se EU ne sme ujeti v past Moskve, ki si želi, da bi članice namesto o vsebini pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo.

14.35 Ukrajina namerava kupiti do 20 lovcev gripen, še 16 jih bo podarila Švedska

Ukrajina namerava kupiti do 20 najnovejših švedskih lovskih letal gripen, 16 starejših modelov teh lovcev pa bo Ukrajini podarila Švedska, sta državi naznanili ob današnjem obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na Švedskem. Po navedbah vlade v Stockholmu bo Kijev za nabavo letal v okviru posojila EU namenil 2,5 milijarde evrov.

Glede najnovejših letal gripen E je "cilj čim prej skleniti končni sporazum, po katerem bi se dobave začele leta 2030," je na novinarski konferenci z Zelenskim v Uppsali dejal švedski premier Ulf Kristersson. Kot je pojasnil, bodo 16 starejših podarjenih letal dobavili v začetku prihodnjega leta. "To je zgodovinska odločitev za Švedsko, hkrati pa znatno krepi ukrajinsko zračno obrambo," je še dodal, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina in Švedska sta oktobra lani podpisali pismo o nameri ukrajinskega nakupa 100 do 150 letal gripen E. V luči tega je Zelenski danes dejal, da Kijev upa, da bo kupil vseh 150 letal. "Upamo, da bomo lahko zagotovili financiranje za vsa letala," je dodal. Pismo o nameri sicer ni zavezujoče in ne vsebuje konkretnih datumov.

Zelenski, ki že dlje časa poziva h krepitvi ukrajinske zračne obrambe, je medtem v sredo zvečer dejal, da je v pismu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in kongresu znova zaprosil za ameriško pomoč, zlasti pri obrambi pred balističnimi raketami, navaja nemška tiskovna agencija dpa. "Kar zadeva zračno obrambo pred raketami, se zanašamo na naše prijatelje. Kar zadeva obrambo pred balističnimi raketami, se zanašamo skoraj izključno na ZDA," naj bi po poročanju časnika Kyiv Independent pisalo v pismu.

Zelenski naj bi prav tako opozoril, da trenutni tempo dobav v okviru pobude PURL ne ustreza dejanski grožnji, s katero se sooča Ukrajina. Evropske zaveznice in Kanada prek pobude PURL financirajo dobave ameriškega orožja in streliva Ukrajini.

10.05 Kallas: Pogovori o odposlancu EU za pogajanja z Moskvo so ruska past

Evropa mora k pogovorom z Rusijo pristopiti enotno, je danes ob prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov EU na Cipru povedala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Posvarila je, da se EU ne sme ujeti v past Moskve, ki si želi, da bi članice namesto o vsebini pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo.

