To so najpogostejši razlogi za sosedske spore v Sloveniji

Sosedski spori v Sloveniji niso redkost. Hrupni sosedje, nesoglasja glede mej med zemljišči ali zapleti pri uporabi služnosti zemljišč so le nekateri primeri, ki lahko povzročijo napetosti in nesoglasja med sosedi. Takšni spori pogosto privedejo do dolgotrajnih pravnih bitk, ki niso le psihično obremenjujoče, temveč tudi finančno zahtevne. V podobnih (in še mnogih drugih) primerih je dobro, da imate zavarovano pravno zaščito .

Foto: Shutterstock

V življenju se nam na vsakem koraku lahko zgodi neljub dogodek, nad tem nihče nima nadzora. V veliko pomoč vam je lahko zavarovanje pravne zaščite za različne namene. Zakaj zavarovanje pravne zaščite? Morda se boste že jutri znašli v položaju, v katerem bi se lahko zanesli izključno na pomoč profesionalca, in morda si takrat ne boste mogli privoščiti odvetnika. Lahko si privoščite zavarovanje pravne zaščite, ki krije morebitne odvetniške in sodne stroške.

zavarovanje ARAG, ki krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. ARAG vam v tem primeru zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku. Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj pot do pravice ni omejena zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih sicer morali kriti sami. Tudi v Sloveniji si lahko po ugodni ceni privoščite, ki krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. ARAG vam v tem primeru zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku. Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj pot do pravice ni omejena zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih sicer morali kriti sami.

Spori, ki polnijo sodne spise

Sosedski spori v Sloveniji imajo že dolgo brado, zgodovino in vseprisotnost, obenem so zelo raznoliki ter se lahko nanašajo na različna vprašanja. Denimo, kje je meja med parcelama? Čigavo je drevo, ki je na razdelilni črti, čigavi plodovi, ki padajo na obe strani ograje? Zakaj je sosed sosedu tik pred teraso, ki je nudila prečudovit razgled, zgradil betonski zid?

Ko gre za sosedske spore, so med najpogostejšimi razlogi in vzroki za prepir nesoglasja glede služnosti, ureditve meje, razdružitve solastnine, nedovoljene emisije, motenje posesti ter ustanovitve nujne poti za nepremičnino.

Omenjeni primeri hitro porušijo sosedsko simbiozo in sosedskih sporov se velikokrat ne da rešiti drugače kot na sodišču. Ob pravdanju na sodišču v iskanju pravice praviloma spoznamo, da so stroški pravne pomoči zelo visoki. A ni treba, da je tako.

Foto: Shutterstock

Zavarujte se pred konflikti s sosedi

Če imate težave s sosedom, ki pogosto povzroča nemir v soseski in namerno posega v vaš mir, je smiselno razmisliti o zavarovanju pravne zaščite za vašo nepremičnino. S tem si lahko zagotovite celovito pravno varstvo v primeru sporov s sosedi ali najemodajalcem. Pri zavarovalnici ARAG lahko z mesečno premijo, ki se začne že pri 12 evrih, poskrbite za vsestransko zaščito svojih pravic v povezavi z domom. Zavarovanje vključuje pravno pomoč izkušenih pravnih strokovnjakov, ki vas bodo zastopali pred sodiščem in krili sodne ter pravne stroške, če nekdo poškoduje vašo lastnino, povzroči škodo ali če najemodajalec ne spoštuje najemne pogodbe.

V okviru paketa nepremičnine zavarovalnica ARAG varuje vašo pravico v primeru konfliktov z najemodajalcem ali sosedom na področju nepremičnin, namenjenih lastni rabi. Zavarovancem pripada en posvet mesečno pri enem izmed izbranih odvetnikov zavarovalnice, ki so stacionirani po vsej Sloveniji in si ga lahko izberejo sami. Zavarovalec lahko koristi zavarovanje v Sloveniji in Evropi, v primeru spora na sodišču pa število srečanj in narokov ni omejeno. Poleg zavarovanca, ki je sklenil pogodbo, so v zavarovanje lahko vključeni tudi v skupnem gospodinjstvu živeči zakonec ali življenjski partner ter otroci (če še niso dopolnili 27 let in se ne preživljajo samostojno). Zavarovanje velja na zasebnem in poklicnem področju.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij in

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 12 evra/posameznika za paketa varnost in nepremičnine. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Številni primeri zadovoljnih strank ARAG

Preverite nekaj primerov strank ARAG, ki jih je kril paket zavarovanja pravne zaščite ARAG.

#Betonski zid na meji med parcelama

Zavarovalčeva soseda je na meji med njunima parcelama postavila betonski zid. Zavarovalec se je za varovanje svojih pravnih interesov obrnil na odvetnika. V postopku mu sicer ni uspelo, a stroškov tudi ni imel. Zakaj? Ker je imel zavarovanje ARAG, ki ga plačuje 12 evrov na mesec.

V postopku je tako ARAG plačal:

- sodne takse: 405 evrov,

- izvedenca: 1150,26 evra,

- odvetniške stroške: 2086,80 evra, in

- stroške nasprotne stranke: 1037,89 evra.

# Poškodovanje zemljišča

Zavarovalec je imel ob robu zemljišča speljano pot, ki je služila lastnikom počitniških hišic nad njegovo parcelo. To pot so začeli uporabljati tudi za dovoz gradbenega materiala, ko so gradili občinsko cesto na bližnji lokaciji. S tem so pretirano posegli v zemljišče in zavarovalcu povzročili škodo. Zavarovalčevemu odvetniku je v postopku na prvi in drugi stopnji uspelo iztožiti primerno odškodnino za poškodovanje zemljišča.

# Nedovoljena gradnja

Na zavarovalčevem zemljišču je sosed postavil ograjo. Zavarovalčevemu odvetniku je v sodnem postopku uspelo doseči, da je sosed ograjo na lastne stroške podrl in zemljišče uredil v prvotno stanje.

# Prestavljena služnostna pot

Zavarovalec je služnostno pot, ki je tekla čez njegovo zemljišče, prestavil ob rob parcele, tako da ni povsem onemogočala rabe zemljišča. Od lastnika gospodujočega zemljišča je prejel tožbo na prestavitev služnosti. Odvetnik je v postopku zastopal zavarovalčeve interese in v postopku uspel.

# Sosed povzroča škodo

Zavarovalčev zgornji sosed ni želel popraviti odtočne cevi pri pralnem stroju, kar je povzročilo, da je zavarovalcu pri električni napeljavi začela kapljati voda. Poleg nevarnosti, da ga bo poškodovala elektrika, je nastala tudi materialna škoda. Odvetnik je sestavil in vložil tožbo ter zavarovalca zastopal pred sodiščem prve stopnje. Sosed je moral na koncu postopka le popraviti počeno cev in povrniti nastalo škodo.

# Povzročanje hrupa in drugih emisij

Zavarovalkin sosed je na svojem zemljišču uredil skladišče gradbenega materiala. Od petih zjutraj do desetih zvečer je imel vklopljen agregat na dizelsko gorivo. Odvetnik je dosegel prepoved uporabe agregata ter prepoved prekomernega povzročanja hrupa in drugih emisij, ki so prihajale s sosedovega zemljišča.

# Vznemirjanje zaradi hrupa

Zavarovalka je bila vznemirjena zaradi hrupa, ki je prihajal s sosednjega zemljišča. Na okrajno sodišče je vložila tožbo zaradi prenehanja vznemirjanja in plačila odškodnine. Stranki sta na poravnalnem naroku dosegli poravnavo, prav tako se je sosed zavezal, da bo s hrupom prenehal. Zavarovalnica ARAG je plačala 1278,34 evra odvetniških in sodnih stroškov.

Foto: Shutterstock

Pravna pomoč na različnih področjih življenja in vsakdana

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu lahko dodate naslednja področja:

Služba

Vključuje pravno zaščito na področju delovnega prava ter tudi splošno odškodninsko in kazenskopravno zaščito na poklicnem področju.

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi morali takrat plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, se sprli z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.