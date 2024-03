Stroški dela v Sloveniji lani pod povprečjem EU

Najvišji strošek dela na delovno uro so imeli Luksemburg s 53,9 evra (predlani 50,9 evra), Norveška z 51,9 evra (54,5 evra) in Islandija z 49,7 evra (48,3 evra).

Slovenija je v skupini držav s stroški dela med 20 in 30 evrov na uro, v kateri sta še Španija s 24,6 evra (predlani 23,3 evra) in Italija z 29,8 evra (29,4 evra).

Višje stroške dela so imele Francija, Nemčija, Avstrija in Irska (med okoli 40 in 43 evrov), nižje pa Portugalska, Grčija, Češka, Slovaška in Estonija (med 15 in 20 evrov) ter Litva, Latvija, Poljska, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija in Malta (od 9 do 15 evrov).