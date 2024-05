Ste že preizkusili edino gorivo, ki mu zaupa in ga priporoča Ferrari?

Britanska energetska družba Shell je v zadnjega pol leta močno povečala število bencinskih servisov v Sloveniji, trenutno jih ima že 47. Največ jih je na Štajerskem in v Prekmurju, zlasti v okolici večjih mest, kot so Maribor, Celje in Murska Sobota, ter na Primorskem. V okolici Ljubljane sta najbližji Shellovi lokaciji na Brezovici in v Komendi, nedaleč od osrednjega slovenskega letališča. Shell, ki deluje v večini evropskih držav, ima v Sloveniji dolgoročne načrte, saj velja za pomembno tranzitno državo, poleg tega je Shell v Sloveniji že več kot 30 let prisoten z dizelskim gorivom in avtomatskimi črpalkami za tovornjake. Shell je v svetu sinonim za kakovost, zlasti prepoznavna so edinstvena goriva, ki jim zaupajo in jih priporočajo tudi tako prestižni igralci iz sveta avtomobilizma in motociklizma, kot sta Ferrari in BMW. Ta kakovost je zdaj prvič na voljo tudi slovenskim voznikom.

Z več kot 47 tisoč lokacijami na več kot 80 svetovnih trgih je Shell največji prodajalec mobilnosti na svetu in eden največjih trgovcev z eno blagovno znamko na svetu. Ima več lokacij kot McDonald's ali Starbucks ter več od vseh svojih konkurentov, tudi če bi nekatere med njimi združili. Na Shellovih lokacijah po svetu se vsak dan ustavi približno 33 milijonov kupcev, ali če povemo drugače – neverjetnih 12 milijard na leto. Na lestvici najbolj cenjenih blagovnih znamk za leto 2024, ki jo pripravlja vodilno svetovalno podjetje za vrednotenje blagovnih znamk na svetu Brand Finance, Shell zaseda visoko 23. mesto, najvišje med energetskimi družbami, njegova vrednost pa presega 50 milijard ameriških dolarjev. To je več od vrednosti blagovnih znamk, kot so Coca Cola, Nike ali Disney.

Dejavnosti družbe Shell so številne ter segajo od proizvodnje nafte in plina, kar vključuje tudi raziskovanje, razvoj, izkoriščanje in proizvodnjo ter distribucijo nafte in plina po vsem svetu, od rafiniranja in trgovine z gorivi, petrokemične industrije, pa do danes vsekakor zelo aktualnega razvoja alternativnih virov energije. Po svetu ima Shell že 55 tisoč električnih polnilnic, do leta 2030 jih načrtuje 200 tisoč.

Prvo poletje školjke v Sloveniji

Shell ima v Sloveniji 40 maloprodajnih bencinskih servisov in sedem črpalk brez osebja za tovornjake. Na fotografiji Shellov center mobilnosti v Žalcu. Foto: Žiga Intihar, Shell Adria d.o.o.

Marsikdo je v zadnjih mesecih tudi v Sloveniji opazil znamenito Shellovo školjko. Energetski velikan je namreč v manj kot 200 dneh v različnih slovenskih krajih pod blagovno znamko Shell odprl kar 39 bencinskih servisov, enega, na Framu, so imeli že prej. Najnovejši med njimi je v Žalcu, tik ob izvozu z avtoceste proti Mariboru. Pa tudi sicer največ Shellovih bencinskih servisov najdemo na Štajerskem in v Prekmurju, zlasti v okolici večjih mest, kot so Maribor, Celje in Murska Sobota, ter na Primorskem, v Kopru, Luciji in Izoli ter Sežani in Kozini, kjer je med strankami tudi veliko Italijanov.

In čeprav majhna Slovenija za veliki Shell predstavlja komaj en promil globalne mreže bencinskih in mobilnostnih centrov, so Shellovi cilji v Sloveniji velikopotezni. "Ko Shell pride na določen trg, tam dolgo ostane," so bile besede izvršnega podpredsednika za sektor mobilnosti družbe Shell Istvana Kapitanya, ki je ob nedavnem uradnem odprtju novega trga skupaj s še drugimi vidnimi predstavniki globalne družbe obiskal Slovenijo in Shell pospremil na uspešnejšo pot tudi v deželi pod Alpami.

Kje se nahajajo Shell bencinski servisi po Sloveniji? Preverite na zemljevidu!

Ko ti zaupa in tvoje gorivo priporoča nihče drug kot Ferrari

S prihodom Shellovih bencinskih servisov v Slovenijo so slovenskim voznikom prvič na voljo najzmogljivejša goriva Shell V-Power, ki jim zaupata in jih priporočata tudi prestižna Ferrari in BMW-M. Pravzaprav je Shell V-Power edino gorivo, ki ga uporablja, mu zaupa in ga priporoča proizvajalec Scuderia Ferrari. Partnerstvo med Shellom in Ferrarijem velja za edinstveno v svetu formule 1 in traja že skoraj stoletje, nanj so v Shellu še posebej ponosni.

Shell V-Power je edino gorivo, ki ga uporablja, mu zaupa in ga priporoča proizvajalec Scuderia Ferrari. Foto: Shell

Gorivo Shell V-Power race, ki ga Shell dobavlja proizvajalcu Scuderia Ferrari, vsebuje najmanj 99 odstotkov enakih vrst spojin, ki se uporabljajo v gorivih Shell V-Power Racing 100 za cestno vožnjo. Z uporabo novega Shell V-Power goriva se iz ključnih komponent sistema za gorivo odstranijo umazanija in usedline, ki onemogočajo polno zmogljivost vozila. Z odstranitvijo teh usedlin in dosledno uporabo novega goriva Shell V-Power je mogoče obnoviti do sto odstotkov zmogljivosti motorja, izboljšati varčnost porabe goriva motorja, mu zagotoviti več moči in hitrejše pospeševanje ter neprekosljivo zaščito pred korozijo. Z redno uporabo Shell V-Power goriva, zdaj torej prvič na voljo tudi v Sloveniji, lahko motor vašega jeklenega konjička ohranite v najboljšem stanju.*

Novo gorivo Shell V-Power je zdaj slovenskim voznikom prvič na voljo tudi na bencinskih servisih Shell v Sloveniji. Foto: Žiga Intihar, Shell Adria d.o.o.

Gorivo ni edino Shellovo črno zlato

V Shellu se radi pohvalijo še z enim črnim zlatom, s kavo. Shellova kava, Shell Café, je v svetu prav tako odlično poznana blagovna znamka, vsak dan jo v Shellu postrežejo več kot milijon strankam. Pestra pa je tudi druga ponudba, od prehrambnih izdelkov, kot so na primer Shellovi znameniti hot dogi, do različnih Shellovih olj, maziv ter drugih izdelkov za oskrbo in nego vozil. Vse to je mogoče v različnem obsegu dobiti tudi na novih Shellovih bencinskih servisih v Sloveniji, na številnih sta na voljo tudi avtopralnica in urejeno parkirišče.

Bi si tudi vi privoščili Shell Café? Foto: Shell

Shell priljubljen tudi med vozniki tovornjakov

Če so maloprodajni Shellovi bencinski servisi v Sloveniji novost, je ime Shell tudi v Sloveniji že desetletja dobro poznano avtoprevoznikom in voznikom tovornjakov. "Shell ima v Sloveniji že 30 let avtomatske črpalke, torej črpalke brez osebja, z dizelskim gorivom. Te so med vozniki tovorjakov, ki prečkajo Slovenijo, odlično obiskane, saj Slovenija leži na križišču dveh pomembnih transportnih osi, prav tako je cena goriv v Sloveniji v primerjavi z zahodno Evropo razmeroma ugodna. Veliko k temu prispeva tudi Shellova plačilna kartica. Ta svojim rednim poslovnim strankam, imetnikom kartic Shell, ponuja možnost, da brezgotovinsko, z eno kartico, plačujejo gorivo tako na Shellovih kot nekaterih partnerskih servisih," pojasni prvi mož Shella Adria Gregor Omejc.

Shell kartica omogoča med drugim tudi plačevanje cestnin, predornin, mostnin in številne druge storitve na poti, kot so plačilo parkirišč za tovornjake, pralnice za tovornjake, čiščenje cistern, pomoč na cesti oziroma plačilo servisov in popravil, različna olja in maziva, prav tako pa svojim strankam omogoča vračilo davka in trošarin za izvedene nakupe. Podobno kartico lahko v prihodnosti pričakujemo tudi za fizične osebe.

Tudi zaradi te plačilne kartice je Shell zelo priljubljen med avtoprevozniki in vozniki tovornjakov. Foto: Shell

Shell ljudem že več kot stoletje omogoča in jim lajša vsakodnevna potovanja ter skrbi, da so ta čim prijetnejša. O tem se lahko zdaj prepričate tudi na slovenskih tleh.

*Dejanski učinki in koristi se lahko razlikujejo glede na tip vozila, starost vozila, stanje vozila in slog vožnje. Brez garancije. Za več informacij poglejte: https://www.shell.si/.