Skupina Triglav ob polletju z občutno višjim dobičkom

Skupina Triglav je v prvem polletju letos dosegla zelo dobre rezultate, so danes objavljeno polletno poročilo komentirali v največji slovenski zavarovalnici.

Upad obračunane premije je v pomembni meri posledica izpada premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Brez tega bi bil celotni obseg poslovanja za devet odstotkov večji kot v lanskem prvem polletju.

Škodni del poslovanja skupine je bil v prvi polovici leta po pojasnilih družbe razmeroma ugoden. Obračunane škode v skupni višini 287,3 milijona evrov so bile za 34 odstotkov nižje kot lani v tem času, pri čemer so se znižale v vseh treh segmentih, najbolj izrazito pa v segmentu zdravje. To je bilo predvsem posledica prenehanja izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Ocenjena vrednost škod iz naravnih množičnih škodnih dogodkov je v polletju ocenjena na 10 milijona evrov, kar po navedbah zavarovalnice ne odstopa bistveno od ravni preteklih let.

Slapar: Načrte bi do konca leta lahko presegli

Skupina Triglav je ustvarila 89,5 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo (lani v enakem obdobju 12,1 milijona evrov), medtem ko je čisti poslovni izid znašal 75,4 milijona evrov (lani 11,4 milijona evrov).

K dobičku je najbolj doprinesel segment premoženjskega zavarovanja, ob tem pa so uspešno poslovali vsi poslovni segmenti, so poudarili v družbi.

"Po lanskem letu, kjer so enkratni dogodki znižali naše rezultate, smo za letos napovedali normalizacijo poslovanja skladno z našo strategijo. Zadovoljni smo, da smo bili v prvem polletju pri tem zelo uspešni, saj je bilo po obetavnem prvem četrtletju enako tudi drugo," je rezultate komentiral predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Glede poslovanja skupine do konca leta je Slapar ocenil, da bi načrte lahko presegli. "Načrtovali smo, da bomo v 2024 ustvarili poslovni izid pred obdavčitvijo med 100 in 120 milijoni evrov. Ob polletju ocenjujemo, da ga bomo presegli in ustvarili med 130 in 150 milijoni evrov," je dejal.

Pri tem so v vodstvu po njegovih besedah upoštevali predvidene razmere poslovanja do konca leta, med katerimi ostajajo najbolj negotov dejavnik naravne množične škode, ki so običajno bolj intenzivne v drugem in tretjem četrtletju.