Potrošniki junija bolj optimistični

K mesečni rasti kazalnika so po pet odstotnih točk prispevala izboljšana mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu in pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi. Preostala kazalnika, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu in pričakovanje glede večjih nakupov, sta ohranila majski vrednosti.

V medletni primerjavi so se izboljšale vse štiri komponente kazalnika zaupanja potrošnikov – mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu za 15 odstotnih točk, pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 13 odstotnih točk, glede gospodarskih razmer v državi za deset odstotnih točk in glede večjih nakupov za šest odstotnih točk.