Posel bo Bosqar Invest, ki je letos, sprva še pod imenom Mplus, za 50 milijonov evrov prevzel skupino Panvita, izvedel skupaj s partnerji. Med temi so preostali lastniki Panvite na čelu z družino Polanič oz. Petrom Polaničem in vodstvom skupine Mlinar na čelu z Mladenom Vebrom.

Bosqar Invest s partnerji bo 67-odstotni delež prevzel posredno prek nakupa luksemburških družb v lastništvu sklada Mid Europa, ki je trenutno lastnik Mlinarja. Mid Europa bo po zaključeni transakciji ostal približno tretjinski lastnik Mlinarja.

Posel je vreden sto milijonov evrov, zaključen pa bo po uresničenih odložnih pogojih iz danes podpisanih pogodb in pridobitvi zelene luči regulatorjev, je Bosqar danes objavil prek spletnih strani Ljubljanske borze. Bosqar bo takoj pridobil 50,1 odstotka lastništva, nato pa še preostanek do 67 odstotkov.

Naložba v Mlinarja vključuje tudi strateško partnerstvo s skladom Mid Europa, ki bo reinvestiral svoj preostali lastniški delež in s to finančno injekcijo tako še naprej podpiral novoustanovljeno združeno skupino pri njeni širitvi.

Samooskrba Slovenije na področju kruha bo še močnejša

Po navedbah Panvite oz. njenih lastnikov širitev s prevzemom Mlinarja pomeni še močnejši položaj in prispevek k prehranski samooskrbi Slovenije, predvsem na področju kruha in pekarstva.

"Ta naložba povečuje sposobnost Panvite za vodenje trajnostnih in inovativnih rešitev v svoji panogi," sta ob dogovoru o prevzemu zapisala predsednik uprave Panvite Peter Polanič, ki je obenem sopredsednik nastajajoče vertikalne prehrambene skupine v lastništvu Bosqarja Future Food, in Darko Horvat, predsednik uprave Bosqarja.

"Z vključitvijo Mlinarja v Bosqarjevo vertikalo Future Food omogočamo sinergije, ki bodo okrepile poslovni doseg Panvite in povečale njen prispevek k slovenski in regijski prehranski varnosti. Skupaj z našimi partnerji v Mid Europa in izkoriščanjem strokovnega znanja vodstva Mlinarja bo ta platforma postala bistveni igralec v regijskem kmetijsko-živilskem ekosistemu," sta prepričana.

Pomemben korak za skupino Mlinar

Po navedbah poslovnega partnerja pri Mid Europa Roberta Knorra partnerstvo pomeni tudi pomemben korak naprej za skupino Mlinar. Vsi vpleteni v posel si bodo po njegovih napovedih prizadevali za krepitev položaja Mlinarja in širitev njegovega vpliva v regiji in širše. Prvi mož Mlinarja Veber je dodal, da bo največja hrvaška pekovska skupina z naložbo Bosqarja in partnerjev v idealnem položaju za uresničitev svojih ambicij na regijskem in mednarodnih trgih.

Skupina Mlinar je sicer lani zabeležila 163 milijonov evrov prihodkov, ima pa okoli 2.500 zaposlenih. Skupina ima več kot 300 prodajnih mest na Hrvaškem, v Sloveniji in Srbiji, od leta 2019, ko ga je prevzel Mid Europa, pa je prihodke skoraj podvojil in število prodajaln povečal za 82. Ima tudi pet proizvodnih obratov, izdelke pa izvaža tudi na trge zunaj regije, in sicer v Romunijo, na Nizozemsko, Švedsko, Švico in Južno Korejo.