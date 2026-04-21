Avtor:
M. L.

Torek,
21. 4. 2026,
16.56

poslovanje finančni podatki Kočevje Srečko Štefanič Melamin

Dobrih 46 milijonov evrov prihodkov od prodaje

Melamin z dvomilijonsko izgubo

Melamin | Foto STA

Kočevsko kemično podjetje Melamin je lani ustvarilo 46,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je en odstotek manj kot leto prej. Ob tem je zabeležilo 2,5 milijona evrov čiste izgube, potem ko je ta predlani znašala nekaj več kot 500 tisoč evrov. Direktor Srečko Štefanič upa, da je podjetje s tem doseglo rezultatsko dno.

Prihodki so bili za 17 odstotkov pod načrti, okoli 90 odstotkov prodaje pa so ustvarili v tujini, večinoma na trgih EU. Izguba je po navedbah družbe posledica padca dodane vrednosti izdelkov zaradi ostrega boja za tržne deleže.

"Upamo, da je s tem doseženo rezultatsko dno po težkem obnovitvenem obdobju in zapleteni tržni situaciji ter da bomo v naslednjem letu znova povečevali prodajo in še bolj obvladovali vse stroške," je zapisal direktor Srečko Štefanič.

Padec povpraševanja v kemični industriji

Največ prihodkov, okoli 89 odstotkov, je ustvarila kemična industrija, kjer so leto zaznamovali manjše povpraševanje in pritisk na cene. Kljub novim poslom podjetju ni uspelo v celoti nadomestiti izpada naročil tradicionalnih kupcev.

Po hudi nesreči leta 2022, v kateri je umrlo sedem ljudi, so lani končali rekonstrukcijo tovarne in v zadnjem četrtletju znova dosegli načrtovane proizvodne zmogljivosti. 

Visoka pričakovanja, a negotove razmere

Za letos v podjetju pričakujejo okoli desetodstotno rast prodaje, predvsem pri izdelkih za lakarsko, gradbeno in papirno industrijo.

Ob tem opozarjajo na negotove razmere zaradi vojne v Ukrajini in napetosti na Bližnjem vzhodu, ki bi lahko vplivale na dobavo surovin in cene energentov.

