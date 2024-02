Ljudske obveznice danes na računih vlagateljev

Na trgovalne račune vlagateljev bodo danes vpisane t. i. ljudske obveznice, ki jih je Slovenija v skupni vrednosti 261 milijonov evrov izdala prvič doslej. Predvidoma v torek se bo z njimi začelo trgovati na Ljubljanski borzi in od tedaj bodo prosto prenosljive ter jih bo lahko kupil kdorkoli, tudi pravne osebe.

Vpisovanje ljudskih obveznic, namenjenih polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, je potekalo od 1. do 16. februarja. Vpis je bil omejen v razponu od 1.000 evrov, kolikor tudi znaša vrednost ene obveznice, do največ 100.000 evrov.

Država jih je sprva nameravala izdati v skupni vrednosti 250 milijonov evrov, a je povpraševanje za nekaj milijonov evrov preseglo to številko. Vseeno do omejitve vpisa ni prišlo in na račune vlagateljev bo danes v celoti dodeljenih vseh 258.398 vpisanih obveznic. Dodaten odstotek obveznic bo vpisan na račun Nove KBM kot uradnega vzdrževalca likvidnosti.

Skupaj bo tako država danes izdala 261.000 obveznic z oznako RS94 v skupni nominalni vrednosti 261 milijonov evrov.

Obresti bodo prvič izplačane 23. februarja 2025

Obveznice RS94 so vrednostni papir z ročnostjo treh let in letno obrestno mero 3,4 odstotka. Obresti se bodo izplačevale vsako leto na današnji dan, prvič 23. februarja 2025.

Obveznice je vpisalo 9.427 oseb, od teh jih je 5.659 odprlo nove trgovalne račune. Ta podatek finančnega ministra Klemna Boštjančiča še posebej veseli, saj po njegovih besedah kaže, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. "Dosegli smo enega ključnih ciljev, ki sem ga večkrat izpostavil, to je spodbuditi zanimanje za kapitalski trg," je ob predstavitvi rezultata vpisa obveznic dejal minister.

Eden od ciljev izdaje ljudskih obveznic in tudi podobnih izdaj v prihodnjih letih, ko se pričakuje najvišje izdatke za obnovo Slovenije po poplavah, je tudi zagotoviti sredstva za državni proračun.