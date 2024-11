Eurostat potrdil dvoodstotno oktobrsko inflacijo v območju evra

Inflacija v celotni EU je bila oktobra letos v primerjavi z oktobrom lani nižja za 1,3 odstotne točke, so danes objavili evropski statistiki.

Letna inflacija je oktobra nazadovala v dveh državah članicah EU, v šestih je ostala stabilna, pospešila pa je v 19 državah.

Najnižje ravni letne inflacije so imele oktobra Slovenija (ničelna inflacija) ter Litva in Irska (obe po 0,1 odstotka). Najvišjo rast cen življenjskih potrebščin so medtem zabeležili v Romuniji (5 odstotkov) ter v Belgiji in Estoniji (obe po 4,5 odstotka).

K letni inflaciji so največ prispevale dražje storitve (+1,77 odstotne točke), sledili so hrana, alkohol in tobak (+0,56 odstotne točke) ter industrijski proizvodi brez energentov (+0,13 odstotne točke). Energenti so inflacijo znižali (–0,45 odstotne točke).

Na mesečni ravni je območje evra beležilo 0,3-odstotno, celotna EU pa 0,4-odstotno inflacijo.

Cene življenjskih potrebščin so se v mesečni primerjavi najbolj znižale na Malti (–1 odstotek), Portugalskem (–0,4 odstotka) in v Sloveniji (–0,3 odstotka). Na drugi strani so najbolj porasle v Estoniji, na Hrvaškem, Slovaškem in Finskem (povsod +0,8 odstotka).

Osnovna inflacija, torej tista, iz katere so izločene cene energije, hrane, alkoholnih pijač in tobaka, je bila oktobra medletno 2,7-odstotna oziroma enaka kot septembra, je potrdil Eurostat.