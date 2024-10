Mednarodni denarni sklad (IMF) se je pridružil domačim in tujim napovedovalcem, ki so znižali napoved letošnje rasti slovenskega BDP. Če je do zdaj pričakoval dvoodstotno gospodarsko rast, po novem napoveduje 1,5-odstotno. Za 2025 je medtem napoved popravil z 2,5 na 2,6 odstotka. Višja od dozdajšnjih ocen bo prihodnje leto inflacija. Medtem je v poročilih o svetovnih gospodarskih obetih napoved letošnje rasti svetovnega BDP ohranil pri 3,2 odstotka. IMF pri tem ob pozitivnem vidiku zniževanja inflacije omenja naraščajoče grožnje in tveganja za svetovno gospodarstvo.

IMF v danes objavljenem najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih podrobnejših pojasnil za spremembe napovedi gospodarskih gibanj v Sloveniji ne podaja, so pa njegove ocene skladne z zadnjimi spremembami pričakovanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki sta svoje napovedi že popravila.

V zadnjem poročilu na podlagi obiska misije IMF v Sloveniji so izvršni direktorji sklada slovenske oblasti pohvalili za gospodarsko odpornost države ter pravočasno in učinkovito ukrepanje ob šokih, vključno z uničujočimi poplavami. Zaradi negotovosti gospodarskih obetov pa so opozorili in poudarili potrebo po ohranitvi odločne in preudarne fiskalne in makrobonitetne politike ter pospešitvi strukturnih reform.

Občuten vpliv nestabilnih gospodarskih razmer v Nemčiji

Ocena o negotovosti obetov se je izkazala za upravičeno, saj so šibkejša gibanja v evrskem območju, predvsem v Nemčiji kot bistveni slovenski gospodarski partnerici, občutno upočasnila gospodarsko rast v Sloveniji, dodatno pa je dinamiko zmanjšala tudi počasnejša rast investicij od pričakovanj, še posebej v popoplavno obnovo. Pomemben učinek ima tudi gibanje zalog.

Rast slovenskega BDP bo tako po najnovejši oceni IMF letos dosegla 1,5 odstotka, kar je enako napovedi Umarja in EBRD. Pospešitev rasti na 2,6 odstotka v 2025 je tudi praktično usklajena z obema omenjenima napovedovalcema. V naslednjih tednih bodo nove napovedi predstavile tudi druge ustanove in skoraj gotovo je pričakovati zelo podobne popravke.

Slovenska rast pa bo ostala pri okoli dvakratniku povprečne rasti območja evra, ki bo po najnovejših ocenah letos dosegla 0,8 odstotka, prihodnje leto pa 1,2 odstotka.

Inflacija se je umirila

Nižja od predhodnih napovedi IMF bo v tem letu z dvema odstotkoma povprečna inflacija. Predhodna napoved je govorila o 2,7-odstotni povprečni rasti cen življenjskih potrebščin. Inflacija v Sloveniji se je v zadnjih mesecih močno umirila in padla pod en odstotek, do konca leta pa bo po napovedih spet nekoliko pridobila na dinamiki. Ob koncu tega leta naj bi tako medletna inflacija po pričakovanjih IMF dosegla 1,7 odstotka, precej višja od sedanje pa naj bi ostala celotno 2025. Ob koncu naslednjega leta naj bi namreč še vedno dosegala 2,7 odstotka.

Kljub nižji rasti od prvotnih ocen bodo razmere na trgu dela po pričakovanjih IMF ostale ugodne. Stopnja anketne brezposelnosti naj bi tako letos kot v 2025 v povprečju znašala 3,5 odstotka. Navzlic šibkejšim izvoznim gibanjem bo Slovenija tudi še naprej beležila presežek na tekočem računu plačilne bilance, čeprav naj bi se ta s 4,5 odstotka BDP v 2023 letos znižal na 3,4 odstotka, v 2025 pa na 2,5 odstotka BDP.

Napoved svetovne gospodarske rasti ostaja pri 3,2 odstotka

Medtem so o svetovnih gospodarskih obetih napoved letošnje rasti svetovnega BDP ohranili pri 3,2 odstotka. Enako rast pričakujejo tudi v 2025. IMF pri tem ob pozitivnem vidiku zniževanja inflacije omenja naraščajoče grožnje in tveganja za svetovno gospodarstvo.

Pri napovedi o 3,2-odstotni krepitvi globalnega BDP v IMF vztrajajo že od aprilske napovedi svetovnih gospodarskih gibanj. Napoved za prihodnje leto je medtem za vsega 0,1 odstotne točke slabša od zadnje julijske posodobitve poročila o svetovnih gospodarskih obetih.

Bistvenih odstopanj ni niti v napovedih za razvita in razvijajoča se gospodarstva. Prva naj bi tako letos kot v letu 2025 v povprečju rasla po 1,8-odstotni stopnji, druga pa po 4,2-odstotni.

Glavno gonilo rasti v razvitem svetu ostajajo ZDA. IMF je napoved krepitve BDP gospodarsko najmočnejše države na svetu popravil navzgor, letos za 0,2 odstotne točke na 2,8 odstotka, prihodnje leto pa za 0,3 odstotne točke na 2,2 odstotka.

Slabša napoved za evrsko območje, bolnik ostaja Nemčija

Napoved za evrsko območje so medtem v skladu tokrat poslabšali. Letos naj bi rast dosegla 0,8 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj od julijskih ocen. Za 2025 je medtem napoved z 1,2 odstotka nižja za 0,3 odstotne točke.

Bolnik evrskega območja ostaja Nemčija. Nemško gospodarstvo naj bi letos stagniralo, kar je za 0,2 odstotne točke slabše gibanje od julijskih napovedi. Še izrazitejše je poslabšanje napovedi za 2025, ko naj bi največje evrsko gospodarstvo raslo za vsega 0,8 odstotka (julija je bila napoved še pri 1,3 odstotka).