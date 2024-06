Američani za 200 milijonov dolarjev kupujejo Bitstamp

RobinHood bo z nakupom Bitstampa postal mednarodni igralec na trgu kriptovalut, so Američani zapisali pri najavi nakupa nekdaj slovenske kriptomenjalnice. Bitstamp ima sicer še vedno večino zaposlenih v Ljubljani.

Po naših neuradnih informacijah so zaposleni za posel izvedeli le 20 minut pred uradno objavo RobinHooda, zanje pa je bila ta informacija presenetljiva, saj naj bi se pred tem govorilo o dokapitalizaciji družbe. Po naših informacijah naj bi jih čudilo tudi nizko vrednotenje Bitstampa.

We’re accelerating Robinhood Crypto’s worldwide expansion. Robinhood has officially entered into an agreement to acquire @Bitstamp, a global cryptocurrency exchange with customers across the EU, UK, US and Asia.



More details: https://t.co/wk3x02z0rU pic.twitter.com/aadKzhCxlx