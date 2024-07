Italija je danes družbi Amazon Italia Transport, hčerinski družbi ameriškega spletnega trgovca Amazon, zasegla 121 milijonov evrov zaradi suma davčne utaje. To naj bi družba izvajala prek sistema dodeljevanja končne dostave pošiljk zunanjim izvajalcem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Milanska finančna policija je sredstva zasegla na podlagi preiskave milanskega državnega tožilstva, ki je ugotovila, da je družba dostavo pošiljk od skladišča do cilja, ki si ga izbere kupec, izvajala tudi prek kurirjev, ki niso bili zaposleni pri njej, temveč so delali prek zadrug. S tem se je družba izognila plačilu visokih zneskov davkov in socialnih prispevkov, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Gre za 21. preiskavo milanskega državnega tožilstva v logističnem sektorju, tarče preiskav so bili doslej že logistični velikani, kot so DHL, Uber in UPS, navaja APA.