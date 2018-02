Okrajno sodišče zaradi kršenja zakona o javnih naročilih obsodilo Simona Vrhunca

Podatek o spornem nakupu je prišel do preiskovalcev z anonimno prijavo. "Obravnavali smo jo kot kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic," so po poročanju TVS sporočili z ljubljanskega tožilstva. Državna revizijska komisija je po besedah njenega predsednika Boruta Smrdela zadevo nato posredovala sodišču.

UKC Ljubljana je dobavitelja Interexport na javnem razpisu za dobavo laboratorijske opreme v vrednosti 636 tisoč evrov na leto izbralo leta 2007. Pogodbo so v skladu z razpisnimi pogoji tri leta pozneje podaljšali za dodatna tri leta. Po izteku tega obdobja pa je UKC Ljubljana posel Interexportu zagotavljal še naprej brez novega javnega razpisa.

Sodišče ni sprejelo pojasnil Vrhunca, da je za zamik odgovorno ministrstvo za zdravje, ker naj bi čakali na odločitev o selitvi laboratorijev v nov objekt ljubljanske urgence.

Vrhunec prepričan, da so bili postopki nabave zakoniti

Po podatkih je v štirih letih od poteka zakonitih pogodb podjetje Interexport dobilo za 3,9 milijona evrov poslov. Podatki o cenah Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pa kažejo, da so bili nekateri artikli za UKC Ljubljana bistveno dražji od primerljivih, ki so jih v tem obdobju drugi dobavitelji prodajali drugim bolnišnicam.

Ves posel so za problematičnega označili tudi v poročilu računskega sodišča, objavljenem v sredo. Računsko sodišče je v reviziji poslovanja UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015 sicer ugotovilo pomembne kršitve zakona o javnem naročanju. Med drugim je UKC Ljubljana nabavljal medicinsko opremo in material brez javnega razpisa, izločal je popolne ponudbe in ni izločal nepopolnih ponudb, pri pridobivanju in upravljanju medicinske opreme pa je bil neučinkovit.

Po objavi povzetkov poročila je Vrhunec, ki je bil v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana večino časa, na katerega se nanaša revizija računskega sodišča, poudaril, da so postopki nabave v UKC Ljubljana v obdobju njegovega vodenja tekli zakonito. Sam naj bi podpisoval pogodbe, sklenjene na podlagi javnih razpisov, bistveno več je bilo naročilnic, ki so jih podpisovali poslovni direktorji klinik.