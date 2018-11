Zakaj je Janković kljub vsem aferam ponovno izvoljen

Ljubljanski volivci so Zoranu Jankoviću zaupali četrti mandat župana. Za županski stolček je moral v drugi krog le prvič, kasneje je, tako kot včeraj, s konkurenco pometel že v prvem krogu. In to kljub različnim aferam in sodnim postopkom, ki so pretresali njegove pretekle mandate. "Morala in etika nista prevladujoča elementa pri izboru kandidatov," komentira Janja Božič Marolt, direktorica Mediane.

Dvanajstletno vladavino Zorana Jankovića v prestolnici so najbolj zaznamovali infrastrukturni projekti, od zaprtja središča glavnega mesta za promet do novega športnega parka Stožice. Ta ima osem let po odprtju zapuščen trgovinski del, ki še vedno čaka na dokončanje.

Projekt, ki mu je ostal za prihodnji mandat, je tudi končanje kanalizacijskega sistema in ureditev fekalnega kanala C0, ki po navedbah nekaterih kritikov lahko ogrozi podtalnico. Na dokončanje čaka tudi še džamija, mesto je dobilo tudi kulturno-pastoralni center Srbske pravoslavne cerkve.

Kljub številnim grehom, zaradi katerih se mora zagovarjati tudi na sodišču, so ljubljanski volivci še vedno naklonjeni Zoranu Jankoviću. Foto: Bojan Puhek

Z gradbišča na sodišče

Janković je pri gradbenih projektih pogosto osebno prisoten, pojavlja se na ulicah in gradbiščih, nemalokrat pa ga vidijo tudi na sodišču. Na zatožno klop bo moral sesti že v prihodnjih tednih, zagovarjati se bo moral glede Stožic in Gratela.

Glede Stožic ga obtožnica bremeni domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju evropskih sredstev in bančnih posojil za športno-trgovski center v Ljubljani, v zadevi Gratel pa mu tožilstvo očita sprejemanje podkupnine.

Iztekajoči mandat pa je močno zaznamovala afera Farmacevtka, ko naj bi Janković farmacevtki priskrbel službo v Ljubljanskih lekarnah v zameno za spolni odnos. Zaradi prepoznega ukrepanja tožilstva zadeva ni prišla na sodišče.

Ljudje se ne odločajo na osnovi morale

Kljub številnim grehom, zaradi katerih se mora zagovarjati tudi na sodišču, so mu ljubljanski volivci še vedno naklonjeni. "Janković zna nagovoriti ljudi s svojimi uspehi, se pokazati s svojimi uspehi in verjame v to, kar je počel. Se pa spretno izogiba vsem sodbam, obtožbam in doslej, kolikor mi je znano, je dejansko vse tudi dobil," ocenjuje direktorica inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana Janja Božič Marolt.

Na vprašanje, ali se ljudje premalo zanimajo za vse te afere, Božič Maroltova odgovarja, da morala in etika nista prevladujoča elementa pri izboru kandidatov in zaupanju županom. "Dobro je, če so vladarji dobri, ampak v primeru, ko so tudi ljudje dobri. Če pa so ljudje slabi, si zaslužijo takšnega vladarja," je citirala renesančnega humanista Niccola Machiavellija.

"Ne povsem enačiti to v tem primeru samo z gospodom Jankovićem, ampak to naj bi veljalo še danes," je dodala Božič Maroltova.

Janković je blizu ljudem in nima vzvišene poze, pravi Božič Maroltova. Foto: STA

Božič Maroltova: Če ima župan več mandatov, so občani bolj srečni

Po njeni oceni volivci pri njem cenijo, da je blizu ljudem in nima vzvišene poze. "Kar sicer ne pomeni, da jo je Logar imel," v isti sapi dodaja Božič Maroltova. Janković je po njenih besedah v vseh svojih govorih "izjemno prepričljiv in vidi se, da to, kar govori, misli resno in da v to verjame".

Direktorica Mediane še dodaja, da so ljudje v občinah, "kjer nagradijo obstoječe župane s še enim mandatom, značilno bolj zadovoljni, bolj srečni, imajo več delovnih mest, bolje je poskrbljeno za šole, vrtce, da ne govorimo o cestiščih, kot je bilo prej."