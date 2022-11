Ormoškega župana Vrbnjaka izziva kandidat SLS Škrlec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ormožu bodo župana letos dobili v prvem krogu volitev. Za položaj se potegujeta dosedanji župan iz vrst SDS Danijel Vrbnjak in kandidat SLS Ivan Škrlec. Slednji želi povrniti Ormožu "prleško dušo", Vrbnjak pa napoveduje nadaljnja prizadevanja za razvojni preboj občine.

Vrbnjak je pred štirimi leti zamenjal na položaju dolgoletnega župana Alojza Soka, pred tem pa je bil vodja podjetniškega pospeševalnika in občinski svetnik. "Imam še polno idej in predlogov, za katere si želim, da se v naši občini realizirajo, da naša lepa občina zasije na vseh področjih. Tudi energija in volja je za nadaljnje delo," je povedal za STA.

Njegov tekmec Škrlec čuti odgovornost, da s pridobljenim znanjem in izkušnjami na dosedanji poklicni poti prispeva k nadaljnjemu razvoju občine. Občina po njegovih ocenah potrebuje soglasno sprejeto dolgoročno strategijo razvoja, ki bo temeljila na smernicah evropske kohezijske politike.

Med njegovimi prednostnimi nalogami bodo krepitev sodelovanja s sosednjimi občinami, tudi čez državno mejo, in vzpodbujanje mladih, da se vračajo po končanem izobraževanju domov. Turizem bi krepil z uvajanjem inovacij, spodbujal bi podjetništvo in ekološko ozaveščenost občanov, napoveduje pa tudi participativni proračun.

"Nikakor ni želja brisati narejenega in zgrajenega prejšnjih sestav, je pa prioriteta zgrajenemu dodati bolj razpoznavne vsebine, ki bodo občino postavile na zemljevid Slovenije," je za STA povedal Škrlec, sicer direktor lastnega informacijskega podjetja. V občinski politiki doslej ni bil dejaven, v lokalni skupnosti pa je znan kot soustanovitelj društva Antonovanje na Kogu.

Vrbnjak v primeru novega mandata napovedal številne investicije

Župan Vrbnjak med pomembne dosežke dosedanjega županskega mandata uvršča rekonstrukcijo vodovodnega sistema, gradnjo čistilne naprave in dveh vrtcev, komunalno opremljanje obrtne cone, energetsko sanacijo več občinskih stavb, uvedbo pomoči mladim za reševanje stanovanjske problematike in dvig prepoznavnosti destinacije Jeruzalem Slovenija.

Tudi za nov mandat napoveduje vlaganja na različnih področjih. "Za finančno perspektivo 2021-2027 imamo v naboru za okoli 160 milijonov evrov predlogov po investicijah. To je zelo širok nabor predlogov, ki bodo ob realizaciji pomenili razvojni preboj naše občine," je povedal.

Med drugim napoveduje gradnjo negovalne bolnišnice, medgeneracijskega centra in športne dvorane, širitev obrtne cone, postavitev igral v vseh krajevnih skupnostih, širitev namakalnih sistemov, postavljanje sončnih elektrarn ter nadaljnja prizadevanja za začetek gradnje hitre ceste do Ptuja.