Kje so imeli sinoči največjo zabavo? #video

Včeraj so župana izvolili v 156 občinah, v preostalih 56 pa bo potreben drugi krog. V večini občin so očitno zadovoljni z delom dozdajšnjih županov, saj so glede na delne neuradne izide ponoven mandat zaupali kar 134 kandidatom, še 32 pa jih ima možnost za ponovno izvolitev v drugem krogu. Poglejte, kako je novo zmago proslavil ljubljanski župan Zoran Janković in kaj se je dogajalo v štabih mariborskih kandidatov.