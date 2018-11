Kateri župani so najbolj povečali turistični obisk

Preverilo smo, v katerih občinah je v času zadnjega županskega mandata turizem najbolj rasel oziroma padel. Seveda gre rast turizma v največji meri pripisati gospodarskemu okrevanju in globalni rasti, ki je bila v Sloveniji v letu 2017 druga najvišja v EU. Katere občine so to najbolje izkoristile in najbolj povečale število prihodov turistov?

Za primerjavo smo vzeli število turističnih prihodov v letu pred nastopom na župansko funkcijo (med septembrom leta 2013 in avgustom leta 2014) in število turističnih prihodov v zadnjem letu županovanja (med septembrom leta 2017 in avgustom leta 2018, podatki za leto 2018 so začasni). Ker gre za seštevke mesečnih prihodov, so pri podatkih Statističnega urada (Surs) upoštevani samo turistični nastanitveni objekti z vsaj desetimi ležišči.

Število turističnih prihodov najbolj zraslo v Šentilju

V omenjenem časovnem obdobju se je število turističnih prihodov v občini Šentilj povečalo s 350 na 5.001. Hkrati se je število sob za turistične namene povečalo za skoraj 160 odstotkov. Medtem ko se je število domačih turistov več kot podvojilo, je bila rast prihodov tujih turistov več kot 4.000-odstotna. Turisti iz tujine so ustvarili 68 odstotkov turističnih prihodov med septembrom leta 2017 in avgustom leta 2018. Od tega jih več kot polovica prihaja iz Avstrije.

Po besedah župana občine Šentilj Štefana Žvaba gre največ zaslug za rast turističnih prihodov izgradnji novega hotela Kazino Mond. Veliko so se v občini posvetili trajnostnemu turizmu in sobivanju z naravo, kjer gostom ponujajo kolesarske in pohodniške poti. Turiste prek kmečkega turizma privabljajo tudi s kulinariko, svojo naravno in kulturno dediščino.

Če pogledamo občine, ki ne ležijo ob meji, se je število turističnih prihodov najbolj povečalo v občini Železniki. V uporabljenem časovnem obdobju se je število turističnih prihodov v občini skoraj štirikratno povečalo. Tudi v tej občini najbolj na račun rasti prihodov turistov iz tujine, saj se število prihodov domačih turistov ni niti podvojilo. Največ prihodov so beležili v juliju in avgustu. V avgustu so največ prihodov ustvarili turisti iz Češke, sledijo Francozi in Nemci. Število sob se je v izbranem časovnem obdobju povečalo za slabih 40 odstotkov.

Med mestnimi občinami izstopa Murska Sobota

Med mestnimi občinami je najvišjo rast turističnih prihodov beležila občina Murska Sobota, kjer se je število turističnih prihodov povečalo za 116 odstotkov. V občini se je število turističnih prihodov najbolj povečalo na račun domačih turistov. Ti so ustvarili 151 odstotkov več prihodov, kot jih je občina beležila pred nastopom sedanjega županskega mandata. Število prihodov tujih turistov se je povečalo za 75 odstotkov, število sob za dobro polovico.

Koper in Slovenj Gradec z upadom turistov

Občinama Rogašovci in Selnica ob Dravi je glede na podatke Sursa število turističnih prihodov v letu 2018 padlo na nič. Posledično sta občini na vrhu med občinami z najvišjim upadom turizma. Pred zadnjimi lokalnimi volitvami je občina Rogašovci beležila 810 turističnih prihodov in Selnica ob Dravi 2.282 turističnih prihodov.

Med desetimi občinami z največjim zmanjšanjem števila turističnih prihodov je tudi mestna občina Koper. Z občino Slovenj Gradec sta edini mestni občini, ki sta v izbranem časovnem obdobju beležili upad turističnih prihodov. Število prihodov tujih turistov je v Kopru s polodstotnim upadom ostalo tako rekoč nespremenjeno. Pri domačih turistih je slika precej drugačna, saj je pri njih občina beležila več kot 40-odstotni padec. V tem času se je mestni občini Koper število sob povečalo za dobre štiri odstotke.