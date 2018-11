Zahteva za objavo popravka: Kateri župani so najbolj povečali turistični obisk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zvezi s člankom Kateri župani so najbolj povečali turistični obisk, ki je bil na Siol.net objavljen dne 14. novembra 2018, smo iz Občine Koper prejeli zahtevo za objavo popravka. Tekst objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

V članku z naslovom Kateri župani so najbolj povečali turistični obisk, ki je bil na vašem portalu objavljen 14.11., avtorja Marjana Žlogarja, ste namreč zmotno zapisali, da se je turistični obisk v Kopru zmanjšal za 20 odstotkov. Poleg tega pa še, citaramo:

»Med desetimi občinami z največjim zmanjšanjem števila turističnih prihodov je tudi Mestna občina Koper. Z občino Slovenj Gradec sta edini mestni občini, ki sta v izbranem časovnem obdobju beležili upad turističnih prihodov. Število prihodov tujih turistov je v Kopru s polodstotnim upadom ostalo tako rekoč nespremenjeno. Pri domačih turistih je slika precej drugačna, saj je pri njih občina beležila več kot 40-odstotni padec.«

Pojasniti velja, da ste najverjetneje operirali s podatki, ki so bili vezani na enotno Mestno občino Koper, ko je del le-te bila še današnja Občina Ankaran. Če govorimo o Mestni občini Koper, statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov od leta 2010 dalje na območju MO Koper rastejo (z izjemo leta 2013) in se nikakor niso znižali.

Za lažjo predstavo vam pošiljamo spodnjo tabelo, pridobljeno iz podatkov SURS.

Iz slednje je jasna tako rast števila turistov kot tudi nastanitvenih objektov.