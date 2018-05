Kartoteka: Poglejte si zgodbo o umoru pri gramozni jami v Ljubljani #video Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: Siol.net

Ustvarjalci oddaje Kartoteka, ki osvetljuje najodmevnejše zločine v Sloveniji, so tokrat pod drobnogled vzeli umor 25-letnega Velenjčana Matjaža Volka, čigar truplo so našli 19. marca 2002 pri gramozni jami v Ljubljani. Oglejte si celotno oddajo Kartoteka o umoru, za katerega sta bila na 30 let zaporne kazni obsojena Gregor Britovšek in Nenad Mirović .