Pred njim je bil najbolj znan Metod Trobec, nato pa se je v slovensko zgodovino kot najbolj razvpit serijski morilec vpisal Silvo Plut. Njegovo zgodbo so pripravili ustvarjalci oddaje Kartoteka na Planet TV.

Video: Planet TV

Kartoteka je serija desetih oddaj o največjih zločinih, ki so se zgodili v Sloveniji pred osamosvojitvijo in po njej. "V vsaki epizodi bomo predstavili en zločin. Predstavili bomo žrtev, veliko bo igranih prizorov, uporabili bomo izvirne posnetke in grafične prikaze. Stvari smo se lotili tako, kot se je do zdaj ni še nobena slovenska televizija," je serijo Kartoteka opisal voditelj in novinar oddaje Kartoteka Igor Krmelj.