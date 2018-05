Ustvarjalci oddaje Kartoteka, ki osvetljuje najodmevnejše zločine v Sloveniji, so tokrat pod drobnogled vzeli umor treh mladih ljudi, s katerimi je bil morilec dogovorjen, da jim bo prodal avtomobil.

Video: Planet TV

Kartoteka je serija desetih oddaj o največjih zločinih, ki so se zgodili v Sloveniji pred osamosvojitvijo in po njej. "V vsaki epizodi bomo predstavili en zločin. Predstavili bomo žrtev, veliko bo igranih prizorov, uporabili bomo izvirne posnetke in grafične prikaze. Stvari smo se lotili tako, kot se je doslej ni še nobena slovenska televizija," je serijo Kartoteka opisal voditelj in novinar oddaje Kartoteka Igor Krmelj.