Kako pomemben je kosovski trg za Slovenijo

Gospodarstvo Kosova

Predsednik Borut Pahor je bil v okviru približevanja EU in prihodnjih izzivov Balkana na obisku Kosova. Te države za zdaj še ni med opaznejšimi trgovinskim partnerji Slovenije, česar pa ne moremo dejati za pomembnost Slovenije za Kosovo. Gospodarsko je Kosovo najšibkejše perspektivna članica EU.

Največji izvozni artikel Kosova so izdelki v skupini kovine in kovinski izdelki, ti so v letu 2015 pomenili slabo polovico celotnega izvoza. (slika je simbolična) Foto: STA

Kosovo je od leta 2016 mogoča kandidatka za članstvo v Evropski uniji, pred morebitnim vstopom pa bo mlada država morala urediti še odnose s Srbijo. V okviru obiska predsednika Pahorja smo preverili, kako gospodarsko močna je najmlajša država v Evropi in kakšno je njeno sodelovanje s Slovenijo.

Slovenija pomembnejša za Kosovo kot obratno

Blagovna menjava med državama po letu 2013 nenehno raste in bo glede na kazalnike v letu 2017 rekordna. Slovenija na Kosovo večinoma izvaža, saj je v nepopolnem letu 2017 (mesec december še ni vključen) na ta trg izvozila za slabih 90 milijonov evrov blaga in uvozila za dober milijon evrov blaga.

Na Kosovo gre 0,35 odstotka našega izvoza, kar državo postavlja na 30. mesto med izvoznimi partnericami Slovenije. Največ, to je 11 odstotkov izvoza, so izdelki v skupini mlečni izdelki, ptičja jajca, naravni med in užitni proizvodi živalskega izvora. Deset odstotkov izvoza pomenijo izdelki v skupini farmacevtski proizvodi.

Pri uvozu je sodelovanje s Kosovom komaj opazno, saj je z 0,04 odstotka slovenskega uvoza Kosovo 88. uvozna partnerica Slovenije. Največ, to je slaba četrtina uvoza iz Kosova, pomenijo izdelki v skupini optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati. Podoben je tudi uvoz izdelkov v skupini les in lesni izdelki, lesno oglje.

Vodilni uvozni trg Kosova je bila v letu 2015 Srbija, iz države pride slabih 15 odstotkov vsega uvoza. Slovenija pomeni 2,2 odstotka njihovega uvoza in je 12. uvozna partnerica Kosova. S 14,4 odstotka vsega izvoza gre največ tega v Indijo. Slovenija je 23. izvozna partnerica Kosova in pomeni 0,6 odstotka vsega njihovega izvoza.

Gospodarsko se zdi Kosovo precej šibko

Za primerjavo smo vzeli nekaj gospodarskih kazalcev trenutnih kandidatk (Albanija, BiH, Črna gora, Srbija in Makedonija) za širitev EU do leta 2025. Glede na oceno mednarodnega denarnega sklada (IMF) ima Kosovo izmed omenjenih držav v letu 2017 najmanjši BDP na prebivalca po standardu kupne moči. Najvišjo ima Kosovo stopnjo brezposelnosti, saj je brezposelna četrtina aktivnega prebivalstva.

Država je novejša od preostalih in se ji tako še ni uspelo veliko zadolževati. Ima najnižji dolg države po BDP. Z razmeroma majhnim obsegom BDP ima ta veliko prostora za rast. V letu 2017 se je obseg BDP razširil za 3,5 odstotka, nekoliko več samo v Albaniji. BDP na prebivalca je na Kosovu trikrat nižji kot v Sloveniji, povprečna plača je od slovenske nižja skoraj štirikrat.