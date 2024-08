Xiaomi Pad 6S Pro: Xiaomijev vstop med premijske tablice

V roke smo vzeli prvo tablico, s katero se je Xiaomi podal v najvišji razred teh naprav, in po nekaj dneh lahko mirno rečemo, da je Xiaomijev novinec dostojen tekmec v premijskem razredu, če vas ne moti odsotnost podpore za mobilna omrežja in določanje položaja (GPS).

Tablica Xiaomi Pad 6S Pro je naslednica nekaj mesecev starejše in tudi manjše Xiaomijeve tablice, ki poleg številke nima oznake S. Premer zaslona na tablici Xiaomi Pad 6S Pro je namreč kar 3,5 centimetra večji, kar je odlično, ker je vsak košček zaslonskega prostora dragocen, a po drugi strani zahteva malo spretnostne mojstrovine, če želimo tablico držati v eni roki.

Polna zasedba: tablica Xiaomi Pad 6S Pro v ovitku z zunanjo tipkovnico in pisalom Focus Pen na mestu, kjer jo magnet varno drži na tablici in ji omogoča polnjenje. Foto: Bojan Puhek

Opazimo jo že zaradi elegantnega in tankega grafitno sivega tankega aluminijskega ohišja, a tudi pod njim je kar nekaj privlačnih lastnosti: sicer lanski, a še vedno zelo hiter procesor Snapdragon 8 Gen 2, solidnih osem gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora (dobrih 20 zasede operacijski sistem), zaslon, katerega slika se osvežuje 144-krat v sekundi in kar šest zvočnikov.

Xiaomijev adut je tudi cena, saj tablice tekmecev s primerljivimi lastnostmi stanejo (še) več.

V Sloveniji je na voljo samo ena barvna različica tablice Xiaomi Pad 6S Pro, in sicer z grafitno sivim ohišjem. Foto: Ana Kovač

Kar šest zvočnikov!

Eleganco morda malo zmoti kamera, ki gleda tri milimetre nad površino, kar pomeni, da na ravni površini morda ne bo ležala naravnost, a to težavo odpravi zaščitni ovitek, tudi tisti, ki deluje kot zunanja tipkovnica (o njem malo pozneje).

Ljubitelji dobrega zvoka bodo z veseljem ugotovili, da ima na dveh krajših stranicah tablica Xiaomi Pad 6S Pro kar šest zvočnikov – celo s podporo Dolby Atmos. Na oko je sicer videti, da so zvočniki štirje, po dva na vsaki strani, a specifikacije pravijo, da jih je šest.

Tablica podpira biometrično zaščito dostopa, tako prepoznavo obraza prek slike na sprednji kameri kakor tudi prepoznavo prstnega odtisa prek čitalnika, ki je svoje mesto našel pod tipko za vklop in izklop.

Xiaomi Pad 6S Pro je prva Xiaomijeva tablica, ki se lahko pomeri v premijskem razredu. Foto: Ana Kovač

Povezljivost: sladko-kislo

Xiaomijeva tablica podpira najnovejši različici povezovalnih tehnologij Bluetooth (Bluetooth 5.3) in Wi-Fi (Wi-Fi 7), ravno tako tudi brezstično povezovanje (NFC), ki med drugim olajša izmenjavo datotek z združljivimi pametnimi telefoni istega proizvajalca. Koristen podatek: vmesnik NFC je pri vrhu desne krajše stranice tablice.

Po drugi strani pa nekoliko preseneča, da tablica, ki si sicer nedvomno zasluži uvrstitev v premijski razred, ne podpira tehnologije GPS in s tem niti določanja položaja ter da nima različice, ki bi se v širni internetni svet povezovala prek mobilnega omrežja. Med specifikacijami nismo našli niti deklarirane odpornosti proti prahu in vodi.

Vsak košček zaslonskega prostora je dragocen, a pri tako velikem zaslonu je potrebne kar nekaj spretnosti, če želimo tablico držati v eni roki. Foto: Ana Kovač

Kamere napredovale do ravni pametnih telefonov srednjega razreda

Pri tablicah načeloma ne pričakujemo vrhunskih kamer, toda tiste na tablici Xiaomi Pad 6S Pro se nimajo česa sramovati. Kamera spredaj ne jemlje zaslonskega prostora, saj je njena komaj opazna pikica na okvirju; ima ločljivost 32 milijonov pik in med drugim podpira snemanje videov v ločljivosti Full HD do 30 sličic v sekundi.

Glavna kamera, ki je videti kot klon tiste na pametnih telefonih serije Xiaomi 14, se lahko pohvali s Samsungovim tipalom ISOCELL JN1, ki ga sicer najdemo v več pametnih telefonih srednjega razreda. Tudi sicer lahko rečemo, da so posnetki Xiaomijeve tablice primerljivo kakovostni in zmogljivi kot na pametnih telefonih srednjega razreda (npr. glavna kamera zmore posneti video v ločljivosti 4K s 40 sličicami v sekundi), a si lahko predstavljamo, da zaradi velikosti zaslona snemanje s tablico ni tako priročno kot s pametnimi telefoni.

Kamere na zadnji strani tablice Xiaomi Pad 6S Pro so videti enako kot na pametnem telefonu Xiaomi 14. Foto: Ana Kovač

Tablica Xiaomi Pad 6S Pro

Dimenzije: 278,70 x 191,58 x 6,26 grama

Masa: 590 gramov tablica, 195 gramov napajalnik

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, takt 2-3,2 gigaherca, Cortex-X3/A715/A710 /A510 (Kryo); grafični adapter Qualcomm Adreno 740

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: skupaj 256 gigabajtov, na voljo 233 gigabajtov, UFS 4.0 Flash (na drugih trgih je lahko na voljo konfiguracija s 512 gigabajtov shrambnega prostora)

Operacijski sistem: Android 14, uporabniški vmesnik Xiaomi HyperOS

Zaslon: LCD, IPS, premer 31,5 centimetra (12,4 palca), ločljivost 3.048 x 2.032 pik, razmerje stranic 3: 2, osveževanje do 144 hercev (AdaptiveSync: 30, 48, 50, 60, 90, 120 ali 144 hercev), kapacitivni, podpora za pisalo, vzorčenje dotika do 360 hercev, 10-bitna barvna globina (68,7 milijarde barv), HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision, razmerje zaslona in sprednje strani 88,5 odstotka, zaščitno steklo Gorila Glass 5, svetilnost 700 nitov značilna, 900 nitov v načinu visoke svetilnosti HBM (High Brightness Mode), 4.096 ravni svetilnosti, kontrastno razmerje 1400 : 1, certifikati TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free Certification in TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified

Kamera zadaj: glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.8), globinska kamera z ločljivostjo dva milijona pik (f/2.4), video: 4K (30 ali 60 sličic v sekundi), 1080p (30 ali 60 sličic v sekundi), 720p (30 sličic v sekundi)

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik (f/2.2), video: 1080p ali 720p (30 sličic v sekundi)

Akumulator: 10 tisoč miliamperskih ur, podpira hitro 120-wattno polnjenje

Zvok: šest zvočnikov, Dolby Atmos, Hi-Res, Hi-Res wireless

Povezljivost: hiter vmesnik USB 3.2 Gen 1, OTG, Bluetooth 5.3, Dual Bluetooth, WiFi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 in 5 gigahercev), brezžično oddajanje slike Miracast, čitalnik prstnih odtisov na tipki za vklop in izklop, AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/Auracast, NFC, IPv6, več senzorjev

Barva: grafitno siva (na drugih trgih je barvni nabor lahko drugačen)

Cena: 699 evrov za tablico, 99 evrov za pisalo in 99 evrov za zunanjo tipkovnico, vse cene so priporočene redne maloprodajne cene za Slovenijo in še nekatere evropske države

Vir: Xiaomi

Pisalo Focus Pen

Med dodatno opremo tablice Xiaomi Pad 6S Pro je pisalo Focus Pen, ki tehta komaj 15 gramov in se s tablico povezuje prek protokola Bluetooth s specifično nestandardno Xiaomijevo tehnologijo, ki najverjetneje ne bo združljiva z drugimi pisali. Pisalo Focus Pen lahko položimo na zgornjo stran tablice (gledano, ko je v portretnem načinu), kjer bo magnet poskrbel, da se držita skupaj in da se pisalo napolni z energijo za svoje neovirano delovanje.

Na pisalu so trije gumbi. Pri vrhu je gumb, s katerim izbiramo med tremi načini delovanja pisala: laserski kazalnik, orodje za zaznamke ali oddaljeni sprožilec za aplikacije kamere. Srednji gumb poskrbi za različne zajeme zaslona, spodnji gumb pa spreminja debelino pisave v namenski aplikaciji za zaznamke Mi Canvas. Svoje osnovno poslanstvo pisala je Focus Pen opravljal odzivno.

Tipke na pisalu Focus Pen Foto: Bojan Puhek

Zaslon: boljši, kot bi sklepali iz specifikacije

Zaslon IPS (in-plane switching) ima ločljivost 3.048 x 2.032 pik, torej razmerje 3 : 2, ki ni običajno za tablice, a je v resnici dobrodošlo pri raznih pisarniških aplikacijah, ne pa za pregledovanje raznih filmov in videoposnetkov, ki sta jim razmerji 16 : 9 ali 16 : 10 veliko ljubši.

Prikaz, izbiramo lahko med tremi načini, je presenetljivo dober in jasen, če upoštevamo, da tehnologija IPS nima enakih izhodiščnih možnosti kot OLED, ki ga najdemo na nekaterih drugih premijskih tablicah.

Čeprav zaslon ni OLED, je zaslonski prikaz vendarle prijetno jasen in kontrasten. Foto: Ana Kovač

Zamenjava za prenosnik?

Ob teh hvale vrednih lastnostih se poraja vprašanje: ali je tablica Xiaomi Pad 6S Pro zmožna nadomestiti prenosnik? Enoznačnega odgovora ne moremo podati, a v vsakem primeru lahko zatrdimo, da lahko prevzame marsikatero opravilo, za kar bi sicer uporabili prenosnik. Odločitev bo najbrž še lažja z zunanjo tipkovnico, ki je, tako kot pisalo, dodatna oprema s priporočeno redno maloprodajno ceno 99 evrov.

Kombinacija procesorja Snapdragon 8 Gen 2 in njegovega spremljajočega grafičnega procesorja Adreno 740 GPU zagotavlja zelo hitro delovanje in odlično delovanje grafike, a najzahtevnejši ljubitelji iger utegnejo pripomniti, da v ekstremnih primerih odzivnost zaslona ne sledi vedno visoki procesorski zmogljivosti. Na operacijski sistem Android 14 je Xiaomi postavil svoj uporabniški vmesnik HyperOS z vsem, zaradi česar ga nekateri ljubijo, drugi pa manj ali sploh ne.

Za dneve brez skrbi

Akumulator z zmogljivostjo deset tisoč miliamperskih ur ne bo omagal od jutra do večera, niti ob intenzivnejši uporabi. Ko mu zmanjka energije, ne bo treba dolgo čakati, saj tablica podpira hitro 120-wattno polnjenje.

V praksi smo skoraj popolnoma izpraznjeno tablico z energijo do vrha napolnili v manj kot 45 minutah. Da, polnilnik, celo tisti hitri, je priložen ob nakupu, kar v današnjih časih ni samoumevno.

V prodajnem kompletu tablice Xiaomi Pad 6S Pri je tudi 120-wattni hitri polnilnik. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Tablica Xiaomi Pad 6S Pro je med najzmogljivejšimi na trgu ta hip, a ji obenem presenetljivo manjka podpora za lokacijske storitve, kar se nam sicer že zdi stalnica za mobilne naprave. Ravno tako bi si želeli tudi različico, ki bi se lahko povezovala tudi prek mobilnih omrežij in tako ne bi bila odvisna od brezžičnih omrežij.

Po drugi strani pa izstopa po lepem zaslonskem prikazu (kljub odsotnosti naprednejših zaslonskih tehnologij), številu zvočnikov in posledično zvoku, hitrosti polnjenja ter zaslonskem razmerju, ki kot da bi se želel prikupiti poslovnim uporabnikom, a je še vedno primeren tudi za večpredstavno zabavo.

Tablica Xiaomi Pad 6S Pro bo kljub nekaterim svojim omenjenim posebnostim zanesljivo služila najrazličnejšim profilom uporabnikov, njena pomembna prednost je tudi cena, ki je ugodnejša od cene njenih najbližjih tekmecev.

Kaj nam je bilo všeč

- zmogljivost,

- zelo dobra kamera za tablico,

- aluminijsko ohišje,

- dobra vzdržljivost akumulatorja,

- šest zvočnikov,

- hitro 120-wattno polnjenje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ne omogoča povezovanja prek mobilnega omrežja,

- ne podpira določanja položaja (GPS),

- nadgradnja shrambnega prostora s pomnilniškimi karticami ni možna.