Xiaomi 14 Ultra: vrhunski fotoaparat v odličnem pametnem telefonu

Čeprav so ga na domačem Kitajskem predstavili že več mesecev pred tem, so ga ob letošnji izdaji največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij Mobile World Congress samo pokazali in napovedali, da bo v Evropo prišel približno en mesec pozneje. Z zanimanjem smo ga pričakovali, ker Xiaomijeve ultre do zdaj še niso prihajale v Evropo.

Ta dan je zdaj prišel: Xiaomi 14 Ultra bo v Sloveniji na voljo od 2. aprila, najhitrejše kupce, to je do 10. aprila, pa bodo obdarili s tablico Redmi Pad SE, katere priporočena redna maloprodajna cena je 209 evrov.

Xiaomi 14 Ultra je pri nas na voljo v beli in črni barvi. Foto: Ana Kovač

Če odloča cena …

Za vse, ki jim je cena odločilen dejavnik, Xiaomi 14 Ultra ne bo privlačna izbira: njegova priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji je namreč 1.499 evrov. Čeprav je številka zelo visoka, ne moremo reči, da je neupravičena, saj Xiaomi 14 Ultra prinaša res veliko, zlasti s svojimi kamerami.

Tako kot pri osnovnem modelu Xiaomi 14 je pri razvoju kamer (zadaj) in pripadajoči programski podpori sodelovala nemška družba Leica, ki je pri Ultri ustvarila še več.

Že pri svoji oblikovni zasnovi pametni telefon Xiaomi 14 Ultra zelo nazorno nakazuje, kaj so njegovi največji aduti. Foto: Ana Kovač

Iz Nemčije z ljubeznijo

Štiri kamere zadaj s spoštovanja vrednimi specifikacijami in zelo zmogljivimi in velikimi tipali najnovejše generacije, ki bodo zajele osamljene fotončke svetlobe tudi takrat, ko se nam zdi, da jih ni veliko, dve leči za povečevanje ter optika in znanost o svetlobi, ki ju podpisuje Leica in vgrajuje v svoje z umetno inteligenco podkrepljene algoritme in filtre za obdelavo posnetkov, so samo nekateri presežniki, zaradi katerih Xiaomi 14 Ultra upravičeno spada v najožji krog najresnejših tekmecev za najboljši mobilni fotoaparat v tem trenutku.

Kako zelo dobre so te funkcije, pa v celoti spoznamo šele, ko se poigramo s čim več načini in nastavitvami z različnimi motivi v različnih razmerah. Na svoj račun bodo z izbiro ustreznega načina prišli tako tisti, ki umetni inteligenci radi prepustijo nalogo olepšanja barv, kot tisti, ki se zavzemajo za čim zvestejšo upodobitev realnih barv.

Fotogalerija: fotografije, posnete s pametnim telefonom Xiaomi 14 Ultra – vse razen ene (ne bo težko odkriti, katere) so bile posnete v Parku vojaške zgodovine Pivka (foto: Ana Kovač).

Tudi oblikovna zasnova jasno namiguje, kje je Xiaomi 14 Ultra najmočnejši: zlasti ob pogledu na zadnjo stran se nam prej zazdi, da imamo opravka s fotoaparatom kot s pametnim telefonom. Xiaomi 14 Ultra zagotovo ni med manjšimi pametnimi telefoni, k temu občutku prispeva izstopajoča optika na zadnji strani.

Pametni telefon ali fotoaparat?

Xiaomi 14 Ultra je zahvaljujoč vsemu, kar znata Leica in Xiaomi, predvsem fotografski in video silak. Tudi z vsem drugim, kar zna in zmore, je nedvomno premijski pametni telefon, zaradi zelo razkošnih 16 gigabajtov pomnilnika je še bolj prepričljiv, a ima pri nefotografskih značilnostih nekaj več konkurence – tudi osnovni Xiaomi 14 mu je pri tem zelo blizu.

Če komu ne zadoščajo številni načini snemanja, ki jih ponuja Xiaomi 14 Ultra, si lahko izbere način Pro, kjer vse parametre lahko določi sam. Foto: Bojan Puhek

Da ne bo pomote, zaslon na Xiaomi 14 Ultra je odličen, akumulator je zmogljiv, procesor najboljši, ki ga za mobilne naprave svet v tem trenutku pozna, a to so lastnosti, s katerimi se pohvali še kakšen pametni telefon več. Po drugi strani pa so glede kamer le zelo redki, ki so v primerljivem razredu, kot je Xiaomi 14 Ultra.

Srečanja z vtičnico so lahko zelo kratka

Med izstopajočimi lastnostmi, ki jih je razvil Xiaomi sam, je hitro polnjenje; 90-wattno hitro žično in 80-wattno hitro brezžično polnjenje, ki jima je Xiaomi nadel skupno ime HyperCharge. Že to, da je priložen polnilnik, ki takšno hitro žično polnjenje podpira, si zasluži še en plus, enako kot pri osnovnem modelu Xiaomi 14.

Video: na hitro posneti in nič obdelani videoizrezki s pametnim telefonom Xiaomi 14 Ultra v Parku vojaške zgodovine Pivka (video: Ana Kovač)

Povsem energetsko izpraznjen telefon bo s tem polnilnikom napolnjen v malo več kot pol ure, kar je blagoslov za vse, ki si ne morejo privoščiti daljših priklopov na vtičnico – a naj ob tem ne pozabijo, da hitro polnjenje ni najboljše za dolgoživost akumulatorja. Dobra novica je tudi ta, da bo celo ob intenzivnejši rabi posamezno polnjenje brez težav preneslo vse napore in izzive od jutra do večera.

Oblikovni posebnosti

Ob prepričljivih specifikacijah zaslona velja omeniti, da so njegovi robovi malenkost zaobljeni: ravno prav, da ni občutka ostrega roba, značilnega za ravne zaslone, ki ne pomaga pri prijetnem občutku oprijema, in da vidnost ne odstopa od tiste, ki smo jih na ravnih zaslonih vajeni. Ukrivljeni zasloni, ki so se nekoč začeli pojavljati kot premišljena inovacija, so namreč podaljšali vidno polje, a vsi uporabniki niso bili najbolj zadovoljni s tem, da vse, kar je na zaslonu, ni v isti ravnini. Zaslon varuje odporno steklo, ki ga je razvil Xiaomi.

Zmerna ukrivljenost zaslona poskrbi za lep oprijem v roki brez podaljšanega prikaza zunaj iste ravnine, ki ni vsakomur všeč. Foto: Ana Kovač

Materiala za zadnjo stran, ki mu rečejo nanotehnološko vegansko usnje, niso izbrali brez razloga. S tem se namreč še krepi občutek, da gre za fotoaparat, pravijo pa še, da je to isti material kot pri Leicinih fotoaparatih serije M (ki ga nismo imeli na voljo za primerjavo).

Kot smo že pri štirinajstici ugotovili …

Podobno kot njegov najbližji sorodnik Xiaomi 14 ima tudi Xiaomi 14 Ultra nov Xiaomijev operacijski sistem HyperOS, ki je v resnici dokaj obsežna preobleka operacijskega sistema Android 14. Kot smo že takrat ugotovili, je HyperOS v resnici še vedno dokaj podoben svojem predhodniku MIUI, kar je za nekatere dobra novica, za koga drugega pa morda ne.

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 14 Ultra Foto: Ana Kovač

HyperOS se namreč spogleduje z nekaterimi lastnostmi Applovega operacijskega sistema iOS, na primer kakšen premik prsta po zaslonu prikaže obvestila. Ima tudi nekatere svoje posebnosti še iz časa vmesnika MIUI, kar pomeni, da ga bodo Xiaomijevi poznavalci hitro sprejeli, uporabniki drugih androidnih uporabniških vmesnikov pa se bodo morali učiti malo dlje. Ne glede na to, ali je komu HyperOS všeč ali ne, lahko vsi računajo na štiri leta nadgradenj in pet let varnostnih popravkov, kar je dodatno zagotovilo, da bo Xiaomi 14 Ultra zanesljivo služil kar nekaj časa.

Pametni telefon Xiaomi 14 Ultra

Dimenzije: 161,4 x 75,3 x 9,2 milimetra

Masa: 219,8 grama

Zadnja stran: vegansko usnje

Procesor: štirinanometrski Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile, grafični procesor Qualcomm® Adreno™ GPU, Snapdragon™ X75 5G Modem-RF System

Pomnilnik: LPDDR5X, 16 gigabajtov

Shrambni prostor: UFS 4.0, 512 gigabajtov

Operacijski sistem: na Androidu 14 utemeljen Xiaomi HyperOS

Zaslon: LTPO AMOLED, premer 6,73 palca (17,1 centimetra), WQHD+, 3200 x 1440 pik, razmerje stranic 20:9, osveževanje do 120 hercev, 68 milijard barv, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, več certifikatov TÜV Rheinland za udobje prikaza

Kamera zadaj: Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH, glavna kamera (23 mm, ƒ/1.63-ƒ/4.0, variabilna apertura, ločljivost 50 milijonov pik, enopalčno tipalo Sony LYT-900, velikost pike 1,6 mikrometra, optična stabilizacija slike, asferične leče), telefoto kamera Leica (75 milimetrov, ločljivost 50 milijonov pik, ƒ/1.8, optična stabilizacija slike, podpora 10-centimetrske makro fotografije), periskopska kamera (120 milimetrov, ločljivost 50 milijonov pik, ƒ/2.5, optična stabilizacija slike, podpora 30-centimetrske makro fotografije), ultraširoka kamera Leica (12 milimetrov, ločljivost 50 milijonov pik, ƒ/1.8, vidno polje 122 stopinj, samodejno ostrenje, podpora petcentimetrske makro fotografije); fotografska sloga: Leica Authentic in Leica Vibrant; Leica-filtri: Leica Sepia, Leica Blue, Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural and Leica BW High Contrast

Kamera spredaj: v zaslonu, ločljivost 32 milijonov pik, ƒ/2.0, HDR

Odpornost: IP68, spredaj steklo Xiaomi Shield Glass

Akumulator: značilna nazivna zmogljivost 5.000 miliamperskih ur, hitro 90-wattno žično polnjenje HyperCharge, hitro 80-wattno brezžično polnjenje HyperCharge, povratno brezžično polnjenje

Zvok: Dolby Atmos, stereo zvočnika, štirje mikrofoni

Povezljivost: Dual SIM, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, 5G, 4G, 3G, 2G, GPS

Barvi: črna in bela

Cena: 1.499 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Desna stran pametnega telefona Xiaomi 14 Ultra Foto: Ana Kovač

Pripravljen na ekstreme

Ena izmed lastnosti, v kateri Xiaomi 14 Ultra prekaša model brez ultre v imenu, a se ne vidi navzven, je naprednejši in zmogljivejši sistem hlajenja. Ta bo dobrodošel tistim uporabnikom, ki imajo svoj pametni telefon tudi za igralno napravo ali kakorkoli drugače med svojim delom skušajo iztisniti čim več moči iz svoje naprave.

Tega sicer nismo preverili, a bomo verjeli, da se bo Xiaomi 14 Ultra segrel le ob dolgotrajnih zelo zahtevnih opravilih. To se pri večini uporabnikov najbrž nikoli ne bo zgodilo, a je učinkovito hlajenje pomembna lastnost vsake elektronske naprave.

Video: spoznavanje pametnega telefona Xiaomi 14 Ultra (video: Ana Kovač)

Edina lastnost, ki bi jo pričakovali na takšnem premijskem telefonu, pa je nismo našli, je podpora za eSIM. Velike večine uporabnikov, ki ima vedno svojo eno SIM-kartico ali dve, to ne bo niti najmanj prizadelo, a kakšnega popotnika, ki se pogosto potepa tudi zunaj evropske celine in svoje komunikacijske potrebe rešuje ravno s temi digitaliziranimi mobilnimi priključki, bi to lahko nekoliko razžalostilo.

Zvočnik na zgornji strani pametnega telefona Xiaomi 14 Ultra (na spodnji strani je še en zvočnik). Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Xiaomi 14 Ultra je pametni telefon, pri katerem njegovi snovalci niso skoparili. Če niste med najzahtevnejšimi odjemalci mobilne fotografije in videografije, ali tistimi, ki res velik del dneva preživijo ob igrah ali drugih zahtevnih aplikacijah, bo svoje delo večinoma ravno tako odlično opravil tudi "navadni" Xiaomi 14, ki pa je štiri evrske stotake cenejši.

Če pa vaš proračun vendarle premore še dodaten strošek in se imate za resnega, četudi ljubiteljskega fotografa in videografa, ki veliko svojih posnetkov ustvari pod zahtevnimi pogoji osvetlitve, gibanja in še česa, bo Xiaomi 14 Ultra izpolnil tudi najvišje želje in pričakovanja, velikokrat tudi takšne, za kar smo še do nedavnega morali poseči po veliko dražji profesionalni opremi.

Kaj nam je bilo všeč:

- kamere in vse, kar jih spremlja,

- hitro žično polnjenje s priloženim polnilnikom in hitro brezžično polnjenje,

- hitro in zanesljivo delovanje vseh funkcij.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena, ki je primerna le za najvišja fotografska in videografska pričakovanja,

- ni podpore za eSIM,

- izstopajoče kamere zadaj niso najprijaznejše za ustvarjanje elegantnega videza.

