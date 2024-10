Da bo Google v brskalniku Chrome prej ko slej začel onemogočati razširitve oziroma vtičnike (dodatke za spletne brskalnike, ki omogočajo nove funkcije), ki temeljijo na stari specifikaciji za vtičnike Manifest V2, je bilo znano že nekaj let.

To se je v zadnjih mesecih, natančneje od junija letos, tudi začelo dogajati in po navedbah Googla zdaj že 85 odstotkov razpoložljivih razširitev v Googlovi spletni trgovini za Chrome podpira novo specifikacijo Manifest V3. Manifest je v tem kontekstu spisek pravil, ki določajo, kako lahko delujejo razširitve za brskalnik Chrome.

Nova pravila so zlomila eno najbolj priljubljenih razširitev

Razširitvi uBlock Origin, enemu najbolj priljubljenih in učinkovitih vtičnikov za blokiranje nadležnih oglasov in pojavnih oken v spletnih brskalnikih, ki podpirajo vtičnike, so po slovesu Manifesta V2 v brskalniku Chrome šteti dnevi.

Foto: Posnetek zaslona

Tudi spletna trgovina Chrome uporabnike, ki ga iščejo ali poskusijo namestiti, tako že več tednov opozarja, da uBlock Origin "morda kmalu ne bo več podprt".

Ne le to – nekateri uporabniki že poročajo, da jim je Google Chrome začel izklapljati razširitev uBlock Origin. To je na družbenem omrežju X potrdil tudi razvijalec vtičnika Raymond Hill (vir).

Mnogi napovedujejo slovo od brskalnika Chrome

UBlock Origin za brskalnik Chrome ima več kot 40 milijonov uporabnikov. Mnogi so v zadnjih tednih, ko je postalo jasno, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Google priljubljeni razširitvi zadal smrtni udarec, na družbenih omrežjih in forumih že začeli napovedovati, da bodo povsem opustili brskalnik Chrome in presedlali na konkurenčni Firefox, ki ga izdaja fundacija Mozilla.

Nekateri poznavalci napovedujejo, da bi ukinitev podpore razširitvam za blokiranje oglasov v brskalniku Chrome lahko vodila do ponovnega vzpona Firefoxa. Nekdanji internetni velikan je imel leta 2010, ko se je Chrome šele začel uveljavljati, skoraj 33-odstotni tržni delež, danes pa ima več kot desetkrat manjšega. Brskalnik Mozilla Firefox na vseh platformah namreč uporabljajo manj kot trije odstotki uporabnikov. Foto: Shutterstock

Na največjem spletnem forumu Reddit so nekateri uporabniki razkrili, da so to že storili, in opozorili, da je Firefox za vse, ki želijo še naprej uporabljati razširitev uBlock Origin, edina smiselna izbira, saj bo opustitev pravilnika Manifest V2 slej ali prej vplivala tudi na druge brskalnike, ki temeljijo na enaki programski kodi kot Chrome, na primer na Microsoftov Edge.

Izjema je morda brskalnik Brave, katerega razvijalci so napovedali, da bodo v prihodnosti kljub prizadevanjem Googla, da Manifest V2 postane stvar preteklosti, poskušali zagotavljati podporo razširitvam, ki brez tega ne morejo delovati (vir).

