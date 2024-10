Google Pixel Buds Pro 2: pika na i Googlovih naprav

V svetu brezvrvičnih slušalk se zdi, da je težko najti še kaj novega, s čimer bi novinke navdušile, lahko pa navdušijo s tem, da odlično opravijo svoje poslanstvo. Točno to velja za prve Googlove slušalke, ki so jih uradno pripeljali v Slovenijo.

Slušalke Google Pixel Buds Pro 2 zaokrožujejo trojček naprav, s katerimi je Google (končno) začel uradno prodajati svoje izdelke v Sloveniji. K nam so prišle približno en mesec po prihodu pametnih telefonov serije Google Pixel 9 in pametne ure Google Pixel Watch 3.

Slušalke Google Pixel Buds Pro 2 so zadnje v trojčku naprav, s katerimi je Google (končno) uradno začel prodajo svojih pametnih in nosljivih naprav v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Manjše je boljše

Google ostaja zvest gumbasti obliki, ki ni vedno vsakomur udobna za daljši čas nošenja, a najnovejšim Googlovim slušalkam tega zagotovo ne moremo očitati. Dobro se prilegajo in udobno nosijo tudi dlje časa. Najbrž tudi zato, ker so majhne, res zelo majhne – tako majhne, da se lahko vprašamo, kako so vso elektroniko stlačili v tako majhen prostor.

Procesor Tensor A1 je zagotovo eden izmed poglavitnih razlogov, da slušalke Google Pixel Buds Pro 2 zagotavljajo dober zvok in da je odstranjevanje hrupa in šumov učinkovito. Zunanjim vplivom in tudi potenju uporabnika se uspešno branijo z odpornostjo po standardu IP54 za slušalke in IPX4 za polnilno škatlico: dovolj za nepričakovani dež (če ni ravno dolgotrajni naliv), a ne za tesnejši in daljši stik z vodo.

Google ostaja zvest gumbasti obliki, ki ni vedno vsakomur udobna za daljši čas nošenja, a najnovejšim Googlovim slušalkam tega zagotovo ne moremo očitati. Foto: Ana Kovač

Kdo še potrebuje posrednike?

Tesna povezanost vseh Googlovih naprav v enotno okolje se odraža tudi pri uporabi Googlovega orodja umetne inteligence Gemini z novimi slušalkami Google Pixel Buds Pro 2.

S temi slušalkami je namreč zgolj z govornimi ukazi mogoče opraviti "pogovor" z Geminijem od začetka do konca, ne da bi se bilo treba dotakniti povezanega pametnega telefona, prek katerega interakcija z Geminijem pravzaprav poteka. A naj vas "pogovori" z Geminijem le ne prevzamejo do te mere, da ne bi prepoznali, ko se mu utrga in začne halucinirati (da, to je uraden pojem, kadar orodje umetne inteligence uide nadzoru in zdravi pameti).

V zavojčku poleg slušalk Pixel Buds Pro 2 in pripadajoče polnilne škatlice najdemo še ušesne nastavke s štirimi možnostmi velikosti – poleg srednjega, ki je že pritrjen na slušalke, so priloženi še zelo majhni, majhni in veliki – ter vodnik za hitri začetek. Foto: Ana Kovač

Doma z domačimi

Še en primer tesne in predvsem koristne združljivosti novih Googlovih slušalk z drugimi napravami, aplikacijami in storitvami istega proizvajalca je možnost vključevanja v sistem Find My Device, ki omogoča, da z drugo povezano napravo poiščemo slušalke praktično kjerkoli, kjer jih lahko založimo.

Seveda pa je tu še možnost iskanja s polnilno škatlico, če so slušalke v bližini, kot smo vajeni pri praktično vseh slušalkah.

Ko polnilno škatlico z obema slušalkam postavimo na tehtnico, bi ta morala pokazati 65 gramov. Foto: Ana Kovač Tudi vzdržljivost slušalk brez ponovnega polnjenja izvabi nasmeh na obraz. Od jutra do večera z vključenim odstranjevanjem hrupa skoraj zagotovo ne bo misija nemogoče.

Vsaka slušalka ima tri mikrofone, ki pomagajo pri tem, da slišimo zvok najboljše mogoče kakovosti ter da preostali hrup in šumenje prestrežejo algoritmi za odstranjevanje hrupa.

S privzeto nastavljenim srednje velikim ušesnim nastavkom posamezna slušalka Google Pixel Buds Pro 2 tehta manj kot pet gramov – natančneje 4,7 grama. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Med preizkusom slušalk Google Pixel Buds Pro 2 pravzaprav nismo našli nobene omembe vredne zamere. Vse, kar od njih pričakujemo, opravijo zelo dobro ali odlično, zaradi združljivosti z drugimi Googlovimi napravami pa so najbolj naravna izbira za imetnike Googlovega pametnega telefona.

Vse lepo in prav, dokler nismo prišli do podatka o priporočeni redni maloprodajni ceni: 249 evrov. Ta cena zagotovo ni med najugodnejšimi, ker pa se za manj denarja dobijo slušalke, ki niso (bistveno) slabše, bo moral vsak premisliti, ali je pripravljen odšteti toliko denarja. Če bo odgovor pritrdilen, bo postal lastnik slušalk, s katerimi bo zagotovo zadovoljen.