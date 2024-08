Google Pixel 9 Pro XL: inteligenca Googlovega mobilnega silaka

Google je v letošnjo, to je deveto serijo pametnih telefonov Pixel uvrstil štiri telefone, tri klasične in enega pregibnega, kar je največ do zdaj.

Za naš trg pa je še bolj kot ta vsebinska razširitev pomembno, da je s serijo Pixel 9 Google (končno in vendarle) začel uradno prodajo in podporo svojih mobilnih naprav v Sloveniji, kjer sta ekskluzivna prodajna partnerja Telekom Slovenije in Big Bang.

Omeniti velja tudi, da se je letošnja Googlova predstavitev mobilnih in nosljivih novosti, prva, v kateri je Google predstavil dva različna modela Pixel Pro, zgodila že avgusta, prej kot sicer. Poleg tega, da so tako izkoristili obdobje, ko ni drugih novosti in so tako ves soj žarometov prevzeli nase, so s tem pridobili dragocen čas, preden drug ameriški proizvajalec predstavi svoje letošnje novosti.

Najprej sta prišla osnovni in XL

Prva dva "piksla" devete generacije, ki so ju začeli prodajati, sta osnovni Google Pixel 9 ter nekoliko večji in zmogljivejši Google Pixel 9 Pro XL, ki bo v žarišču naslednjih vrstic. Vmes je še Google Pixel 9 Pro, ki bo sledil nekaj tednov pozneje. Četrti, pregibni Pixel 9 Fold, (za zdaj še) ne prihaja v Slovenijo.

Veliki in manjši Google Pixel 9 brez zaščitnega ovitka na levi strani ter sivi in večji Google Pixel 9 Pro XL z zaščitnim ovitkom (naprodaj posebej) na desni strani Foto: Gaja Hanuna

Vsi trije imajo prepoznavno zadnjo stran z lečami v vodoravni vrsti ter najvišjo deklarirano odpornost na vodo in prah – IP68. Kljub temu da kamere na zadnji strani gledajo čez zadnjo stran, je telefon stabilen, tudi ko ga položimo na njegovo hrbtno stran, a če ga spravimo v njegov izvirni ovitek, bo ležal popolnoma ravno.

Na kožo pisan ljubiteljem večjih zaslonov

Googlovi telefoni Pixel so od nekdaj predvsem priljubljeni pri uporabnikih, ki cenijo izvirni operacijski Android brez kopice prednastavljenih programov in dodatnih uporabniških vmesnikov, ki jih nameščajo drugi proizvajalci in s tem neredko celo podvajajo nekatere funkcionalnosti (npr. spletni brskalnik). Prav tako imajo Googlovi telefoni prednost, da prvi prejmejo vse programske novosti in nadgradnje.

Ena izmed pomembnih prednosti Googlovih pametnih telefonov Pixel je, da prav ti prvi prejmejo vse varnostne popravke in nadgradnje. Na fotografiji: Google Pixel 9 Pro XL. Foto: Gaja Hanuna

Po velikosti je Google Pixel 9 Pro enak osnovnemu modelu brez pripone Pro, po lastnostih pa je skoraj identičen višjemu, širšemu in za dobrih 20 gramov težjemu telefonu Google Pixel 9 Pro XL – edini opaznejši razliki med njima sta večji zaslon in nekoliko zmogljivejši akumulator, ki se z ustreznim hitrim 45-wattnim Googlovim polnilnikom, ki je naprodaj posebej, tudi hitreje polni. Google Pixel 9 Pro XL je tako za približno osmino večji od preostalih dveh družinskih članov, kar je glasba za ušesa vseh, ki cenijo več dragocenega zaslonskega prostora.

Osnovni model Google Pixel 9 nima teleobjektiva (glavna in širokokotna kamera sta enaki) ter nekaterih programov in funkcij umetne inteligence pri snemanju videoposnetkov, kar upravičuje njegovo nekoliko nižjo ceno.

Google Pixel 9 Pro XL se ponaša z večjim zaslonom od preostalih dveh članov družine Google Poxel 9; diagonala zaslona je, če zaslon merimo kot pravokotnik, za 1,3 centimetra večja, kar bo razveselilo vse, ki si želijo čim več dragocenega zaslonskega prostora. Foto: Gaja Hanuna

Umetna inteligenca

V deveti seriji svojih "pikslov" je Google velik poudarek dal tudi na številne funkcije umetne inteligence, tudi takšne, s katerimi se za zdaj lahko pohvalijo samo njihovi najnovejši telefoni. Nabor funkcij umetne inteligence je enak pri vseh telefonih devete generacije Google Pixel, toda pozor: najširši nabor teh funkcij Gemini Advanced ne bo vedno brezplačen in cenik že kaže dobrih 20 evrov na mesec.

Tolažba: ob nakupu glede na izbrano različico podarijo brezplačno obdobje teh funkcij: pri modelu Pixel 9 Pro XL je to 12 mesecev.

Ena izmed izrazitejših funkcij umetne inteligence na pametnih telefonih serije Google Pixel 9, s tem tudi na najzmogljivejšem Google Pixel 9 Pro XL, je Dodaj me (Add me). Prav pride takrat, ko želijo biti vsi v skupini na fotografiji, četudi eden mora narediti posnetek vseh drugih. Prvotnega fotografa nato posname nekdo drug s prve fotografije in umetna inteligenca bo poskrbela, da bodo potem vsi na izvirni fotografiji. Nič več iskanja prostovoljcev, ki bi naredili fotografijo z vsemi v skupini. (Video: Google)

Pomnilnika mu zagotovo ne bo zmanjkalo

Pametni telefoni serije Google Pixel 9, zlasti najelitnejši Pro XL, zagotovo merijo na sam vrh. Ob pogledu na zelo razkošno količino pomnilnika, to je 12 gigabajtov pri osnovnem modelu in kar 16 gigabajtov pri modelih Pro in Pro XL, je jasno, da jih Google želi imeti pripravljene na zahteve prihodnosti in – kar je zelo pomembno – za vse, ki jih skrbi zasebnost, za obdelavo zahtevnih računskih operacij umetne inteligence na napravi, brez pošiljanja v oblak.

Ravno zaradi te usmerjenosti v prihodnost preseneča, da je tudi pri najzahtevnejšem modelu Pixel 9 Pro XL najskromnejša konfiguracija z borih 128 gigabajtov shrambnega prostora (zmanjšano za približno 20 gigabajtov, kolikor zahteva operacijski sistem). Nekaj minut videa v najboljši kakovosti ali malo več fotografij s kakšnega daljšega potovanja in dragocenega shrambnega prostora utegne hitro zmanjkati. Na srečo sta oba uradna slovenska proizvajalca prepoznala to neskladje in sta se najskromnejši izvedbi odpovedala, saj prodajata samo različice z 256 in 512 gigabajti shrambnega prostora.

Zgornja in zadnja stran pametnih telefonov Google Pixel 9 (levo) in Google Pixel 9 Pro XL (desno). Čeprav imata različno višino in širino, je njuna debelina enaka – osem milimetrov in pol. Foto: Gaja Hanuna

Razpoznaven na daleč

Vse tri nove "piksle" poganja Googlov procesor Tensor G4, trenutno najbolj dovršen Googlov procesor, katerega izhodišče je Samsungova procesorska platforma Exynos. Oblika je preprosta, a vendarle očem prijazna. Ohišje je narejeno iz aluminija, v veliki meri okolju prijaznega obnovljenega, okvir je kovinski.

Osnovni model Google Pixel 9 ima bolj sijajno površino, medtem ko je pri modelu Google Pixel 9 Pro XL stekleno hrbtišče mat, ki ni zbiralnica prstnih odtisov ali drugih mastnih nesnag.

Razporeditev leč na zadnji strani ustvarja značilno podobo vseh treh telefonov serije Google Pixel 9: na levi sivi in večji Google Pixel 9 Pro XK in na desni beli in manjši Google Pixel 9. Foto: Gaja Hanuna

Svizec ne zavija čokolade

Učinkovitost leč in algoritmov na pametnem telefonu Google Pixel 9 Pro XL smo preverili na vznožju Velikega Kleka (Grossglockner), kjer smo opazovali svizce, ki so ohranjali varno razdaljo od svojih dvonožnih opazovalcev.

Približali smo enega izmed njih z desetkratno povečavo, od tega je petkrat optična, in smo dobili presenetljivo dobro fotografijo kosmatinca, čeprav je bil posnetek narejen iz roke brez stojala in ga nismo spustili skozi nobeno naknadno olepševanje z umetno inteligenco.

Fotografija, posneta s privzetimi nastavitvami fotoaparata in desetkratno povečavo (od tega je petkratna povečava optična). Čeprav je posnetek narejen kar brez stojala, je umetna inteligenca lepo poskrbela, da fotografija ni razmazana. Foto: Srdjan Cvjetović

Posnetek je bil tako jasen in oster, da nas je razočaralo, kako v sicer urejeni Avstriji marsikdo v naravo nepremišljeno odvrže cigaretne ogorke. Vrnimo se raje na lepše vsebine in dodajmo, da Google uporabne funkcije fotografiranja, kot je Super Res Zoom, zagotavlja tudi pri snemanju videoposnetkov. Ljubitelje selfijev bo zagotovo razveselilo, da ima sprednja kamera pametnega telefona Google Pixel 9 Pro XL bistveno večjo ločljivost od prejšnjih "pikslov" in po novem tudi samodejno ostrenje.

Pametni telefon Google Pixel 9 Pro XL

Dimenzije: 162,8 x 76,6 x 8,5 milimetra

Masa: 221 gramov

Zaslon: 17,1-centimetrski (diagonala merjena kot pravokotnik, zaradi zaobljenih vogalov je vidno polje manjše), Super Actua LTPO, ločljivost 1344 x 2992 pik, gostota pik 486 na palec, polna 24-bitna barvna globina, 16 milijonov barv, razmerje stranic 20:9, dinamično osveževanje od enega do 120 hercev, HDR10+, svetilnost 2.000 nizov pri HDR, največja svetilnost 3.000 nitov, kontrastno razmerje dva milijona proti ena, prekrivno steklo Corning Gorilla Glass Victus 2, odporno proti praskam

Operacijski sistem: Android 14, sedem let varnostnih posodobitev in nadgradenj operacijskega sistema

Procesor: Google Tensor G4, varnostni soprocesor Titan M2

Pomnilnik: 16 gigabajtov

Shrambni prostor: 128 gigabajtov (UFS 3.1)* ali 256 gigabajtov (UFS 4.0) ali 512 gigabajtov (UFS 4.0) ali en terabajt (UFS 4.0)* (* = ob začetku prodaje ni dostopen v Sloveniji)

Okvir: svilnato mat, hrbet iz stekla Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 s kovinskim okvirjem s poliranimi zaključki, premaz proti prstnim odtisom, aluminij v ohišju je 100-odstotno recikliran

Kamera zadaj: trojna, na vseh kamerah večobmočno tipalo LDAF za samodejno ostrenje z laserskim zaznavanjem, spektralno tipalo in tipalo utripanja, glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/1.68, senzor 1/1.31 palca, vidno polje 82 stopinj (odvisno od načina snemanja), optična stabilizacija slike (OIS), ultraširoka z makro ostrenjem in ločljivostjo 48 milijonov pik, f/1.7, vidno polje 123 stopinj, telefoto kamera z ločljivostjo 48 milijonov pik, f/2.8, vidno polje 22 stopinj, petkratna optična povečava, senzor 1/2.55 palca, podpora za video do 8K pri 30 sličicah v sekundi ali 4K pri 60 sličicah v sekundi

Funkcije fotoaparata: napredne funkcije Pro Controls, do 30-kratna povečava v visoki ločljivosti (Super-Res Zoom), od tega petkratna optična povečava, funkcija Dodaj me, makro ostrenje, nočni vid (Night Sight), astrofotografija, portretni način, izostritev obraza (Face Unblur), dolga osvetlitev (Long Exposure), dejavno premikanje (Action Pan), resnični odtenki (Real Tone), panorama, najboljša slika (Top Shot), pogosti obrazi (Frequent Faces).

Video oblike: HEVC (H.265), AVC (H.264)

Video funkcije: izboljšanje videoposnetka (Video Boost), nočni vid za video (Night Sight Video), magična radirka za zvok (Audio Magic Eraser), makro ostrenje za videoposnetke (Macro Focus), 10-bitni video HDR, kinematografska zameglitev ozadja (Cinematic blur), kinematografski učinek (Cinematic pan), podpora za počasne videoposnetke do 240 sličic v sekundi (Slo-Mo), pospešena reprodukcija s stabilizacijo v ločljivosti 4K na sekundo (Timelapse), pospešena reprodukcija astrofotografije, nočni vid pri pospešeni reprodukciji (Night Sight timelapse), optična stabilizacija slike za videoposnetke (OIS), kombinirana stabilizacija videa (Fused Video stabilization), stabilizacija videoposnetka s kinematografskim učinkom pri ločljivostih 4K in 1080p (Cinematic Pan video stabilization), zaklenjena stabilizacija videa pri ločljivostih 4K in 1080p (Locked video stabilization), aktivna stabilizacija videa pri ločljivost 1080p

Zvok: stereo zvočnika, trije mikrofoni, stereo snemanje, izboljšava govora, zmanjševanje hrupa, tudi zaradi vetra, okrepitev zvoka, prostorski zvok

Kamera spredaj: Dual PD, ločljivost 42 milijonov pik, f/2.2, samodejno ostrenje, vidno polje 103 stopinje, podpora za video do 4K pri 60 sličicah v sekundi

Funkcije za urejanje posnetkov: magični urejevalnik (Magic Editor), magična radirka (Magic Eraser), najboljši posnetek (Best Take), izostritev fotografije (Photo Unblur), izboljšana povečava (Zoom Enhance), portretna osvetlitev (Portrait Light)

Tipala: tipalo bližine, tipalo svetlobe v okolju, merilnik pospeška, žiroskop, magnetometer, barometer, temperaturno tipalo

Povezljivost: Bluetooth v5.3 z dvema antenama za izboljšano kakovost in povezavo, Wi-Fi 7 (802.11be) s frekvencami 2,4, pet in šest gigahercev (2×2+2×2 MIMO), UWB, NFC, Google Cast, USB-C (USB 3.2), dual SIM (ena kartica nanoSIM in en eSIM), določanje položaja (dvojni pas GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC)

Omrežje: 5G Sub 6, 4G/LTE, 3G/UMTS/HSPA+/HSDPA, 2G/GSM/EDGE (štiripasovno: 850, 900, 1800, 1900 megahercev)

Odpornost na vodo in prah: IP68

Akumulator: običajna zmogljivost 5.060 miliamperskih ur (najmanj 4.942 miliamperskih ur), do 37-wattno žično polnjenje z Googlovim 45-wattnim hitrim polnilnikom, ki je na prodaj posebej, 23-wattno brezžično polnjenje, povratno brezžično polnjenje/deljenje energije akumulatorja

Preverjanje pristnosti: odklepanje s prstnim odtisom, odklepanje z obrazom, vzorec, koda PIN, geslo

Varnost: klic v sili, opozorila o kriznih razmerah, varnostno preverjanje, lokacijska storitev za nujne primere, stiki za nujne primere in zdravstveni podatki, Android opozorila o potresu

Barve: črna, porcelan, lešnikova, rožnati kremen

Jamstvo: dve leti

Vsebina prodajnega kompleta: telefon, enometrski kabel s priključkoma USB-C (USB 2.0), orodje za kartico SIM

Cena: priporočena redna maloprodajna cena za izvedbo z 256 gigabajti shrambnega prostora je 1.499 evrov, za izvedbo s 512 gigabajti shrambnega prostora pa 1.649 evrov,

Sklepna beseda

Google 9 Pro XL je brez dvoma najzmogljivejši izmed treh letošnjih (nepregibnih) Googlovih telefonov, kar seveda kaže tudi njegova (visoka) cena. Ker si vsi trije, zlasti pa Pro in Pro XL, delijo veliko skupnih lastnosti, sta pametnemu telefonu Google 9 Pro XL največja tekmeca pravzaprav njegova bratca. Za kakšnega stotaka manj dobimo namreč skoraj enako zmogljiv (a z malo manj vzdržljivim akumulatorjem) pametni telefon Google 9 Pro (tega še nismo imeli v rokah), katerega zaslon je enako velik kot pri osnovnem telefonu Pixel 9, to je ravno toliko manjši, da še prijetneje sede v dlan.

Poleg Googlove umetne inteligence, ki je glavni poudarek vseh pametnih telefonov serije Pixel 9, sta poglavitni prednosti modela Pixel 9 Pro XL večji zaslon in zmogljivejši akumulator. Foto: Gaja Hanuna

Za skupaj približno štiri evrske stotake manj ponuja osnovni Google Pixel 9 enake funkcije umetne inteligence in enak procesor ter celo z enakima glavno in širokokotno kamero, a brez telefoto kamere in z malo manj zmogljivo sprednjo kamero. Google Pixel 9 Pro XL zagotovo ponuja največ izmed vseh v Sloveniji predstavljenih letošnjih Googlovih pametnih telefonov, a če ne boste pogrešali značilnosti, ki jih druga dva člana družine nimata, boste zagotovo tudi z njima zadovoljni in ob tem prihranili nekaj denarja.

Kaj nam je bilo všeč:

- velik nabor funkcij umetne inteligence, tudi takšnih, ki jih drugje ne najdemo,

- odlične fotografije, tudi z desetkratno povečavo brez stojala,

- vzdržljiv akumulator,

- 16 gigabajtov delovnega pomnilnika,

- sedem let programskih nadgradenj in varnostnih popravkov.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ne podpira dveh fizičnih SIM-kartic (lahko sicer sočasno dva priključka, a mora biti drugi eSIM),

- polnilnik, ki bi omogočal najhitrejše polnjenje, je naprodaj posebej.