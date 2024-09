Google Pixel Watch 3: prva Googlova pametna ura v Sloveniji

Googlova pametna ura Pixel Watch 3 je bila predstavljena skupaj z deveto generacijo njihovih pametnih telefonov Pixel in ji je tako pripadla čast postati prva Googlova nosljiva naprava, ki so jo uradno predstavili in začeli prodajati v Sloveniji.

Merjenje srčnega utripa s pametno uro Google Pixel Watch 3 Foto: Gaja Hanuna

Značilna solza zdaj v dveh velikostih

Toda ta ura prinaša pomembno novost tudi za trge, kjer so Googlove pametne ure uradno poznali že prej. Prejšnje generacije so namreč imele le eno velikostno različico, to je manjšo 41-milimetrsko, zdaj pa je na voljo tudi večja, to je 45-milimetrska, ki smo jo tudi preizkusili.

V primerjavi s predhodnicami je pri uri Pixel Watch 3 zaslon priboril večji delež sprednje strani, saj je obroba (bezel) precej manjša, kar omogoča več zaslonskega prostora in s tem tudi udobnejšo rabo. Oblika ure je preprosta in prepoznavna (beri: nespremenjena glede na prejšnjo generacijo) s sprednjo stranjo, ki spominja na solzo. K občutku preprostosti prispeva odsotnost stranskega gumba, saj za krmarjenje po možnostih skrbijo vrtljiva krona in drsi po zaslonu ure.

Fitbit je pred tremi leti prišel pod okrilje Googla, zato je povsem pričakovano, da ves pester nabor zdravstvenih in vadbenih funkcij zagotavlja prav Fitbit. Foto: Gaja Hanuna

Več prilagodljivosti za več varčnosti

Za zanesljivo in odzivno delovanje skrbi zmogljivi procesor Qualcomm SW5100. Svetilnost je prilagodljiva, zato se pod močnim dnevnim soncem ta lahko povzpne na dva tisoč nitov, v temnem okolju, kjer bi ta osvetljenost motila okolico, pa se bo dinamično prilagodila celo do enega samega nita.

Ravno ta dinamična prilagodljivost zaslona, tudi pogostosti osveževanja zaslona, ima velike zasluge, da bo Google Pixel Watch 3 zdržal dalj časa brez vtičnice – odvisno od uporabe. V najbolj varčnem načinu bo to dan in pol ali morda celo malo več, a pri tem zdravstvene funkcije ne bodo okrnjene, saj bo energetske prihranke iskal drugje. Če pa se odstotek napolnjenosti spusti na 15 odstotkov, se varčevalni način samodejno vklopi.

Senzor na spodnji strani ure Google Pixel Watch 3 Foto: Gaja Hanuna

Pomembni podatki v pravem trenutku

Funkcije za rekreativce in športnike, ki jih pričakujemo na pametnih urah, zagotavlja povezava z aplikacijo Fitbit, a nekatere naprednejše zahtevajo plačljivo naročnino na Fitbit Premium. Google ob nakupu te ure sicer za pokušino zagotavlja šestmesečno naročnino, a gre v resnici res za butične dodatke, brez katerih se da prav lepo živeti, če res niste zelo zaprisežen rekreativec.

Celo uporabni in pregledni dnevni, pravzaprav jutranji povzetek pripravljenosti ni več zaklenjen v plačljivi izvedbi, temveč je prosto dostopen vsem. Prikaže povzetek najpomembnejših meritev zdravja in telesne pripravljenosti, med drugim podatke o spanju, oceno pripravljenosti, napredek do tedenskega vadbenega cilja in – kar je zlasti pomembno –, ali so pomembne zdravstvene meritve, kot so spremenljivost srčnega utripa, hitrost dihanja ali nasičenost krvi s kisikom v želenih ali vsaj sprejemljivih vrednostih. Dobrodošel bo tudi podatek o vremenu, saj boste tako vedeli, ali je treba na vadbo vzeti dežnik.

Prodajni zavojček pametne ure Google Pixel Watch 3 Foto: Gaja Hanuna

Umetna inteligenca

Proizvajalci pametnih telefonov in nosljivih naprav zadnje čase močno poudarjajo umetno inteligenco. Google ni izjema, a z razlogom, saj je marsikatero funkcijo umetne inteligence vključil v nekatere najgloblje pore delovanja – med drugim tudi za varčevanje z energijo ure ter obsežnejšo interpretacijo telesnih in zdravstvenih meritev.

Zelo močna je tudi združljivost z drugimi Googlovimi izdelki in storitvami – najhitreje nas je pritegnila povezanost s platformo pametnega doma Google Home, kar omogoča osnovno upravljanje povezanih naprav pametnega doma, kot so svetila, ventili radiatorjev, klimatske naprave in drugi.

Vrtljivi kolešček in stranska tipka pametne ure Google Pixel Watch 3 Foto: Gaja Hanuna

Če zaspi uporabnik, si odpočije tudi ura

Med programskimi izboljšavami ure Pixel Watch 3 Google navaja tudi algoritem, ki zlasti pri večjem naporu natančneje ugotavlja srčni utrip, nov način, ki ugotavlja, ali je uporabnik zaspal, in potem temu primerno prilagodi varčevanje z energijo, ter nove vodene načine za različne oblike vadbe in nove meritve za ugotavljanje učinkovitosti teka.

Med izvajanjem vnaprej določene vadbene rutine pametna ura Google Pixel Watch 3 spremlja, ali so vse meritve znotraj želenih oziroma pričakovanih okvirov. Foto: Google Tesna združitev Googlove ure z aplikacijo Fitbit je seveda razumljiva, če spomnimo, da je Google prevzel Fitbit pred tremi leti. Tako ta združitev omogoča ustvarjanje tekaških rutin, kjer je mogoče nastaviti želene vrednosti parametrov, kot so razdalja, hitrost in srčni utrip, aplikacija pa bo med tekom opozarjala, ali zaostajamo, dohajamo ali prehitevamo te vrednosti.

Po končanem teku pa bo umetna inteligenca pomagala pri ustvarjanju dodatnih podrobnejših podatkov, ki si jih je potem mogoče ogledati v pripadajoči aplikaciji povezanega pametnega telefona ali kar na zaslonu ure. Pri analizi spanja pa je metrika nekoliko skromnejša kot pri najbližjem tekmecu, ki je doma iz Južne Koreje.

Pametna ura Google Pixel Watch 3 (45 mm)

Dimenzije: premer 45 milimetrov, višina 12,3 milimetra

Masa: 37 gramov (brez paščka)

Procesor: Qualcomm SW5100, koprocesor Cortex M33

Operacijski sistem: Wear OS 5.0

Pomnilnik: dva gigabajta SDRAM

Shrambni prostor: 32 gigabajtov (pred formatiranjem) bliskovnega pomnilnika eMMC

Športni pašček: fluoroelastomer s premazom, mehkim na dotik, priložena sta majhen pašček, primeren za zapestja z obsegom od 150 do 185 milimetrov, in velik pašček, primeren za zapestja z obsegom od 165 do 215 milimetrov

Barve: mat črno aluminijasto ohišje/črn športni pašček, aluminijasto ohišje v barvi loščenega srebra/športni pašček v barvi porcelana, mat sivo aluminijasto ohišje/športni pašček v lešnikovi barvi

Ohišje: stoodstotno recikliran aluminij

Zaslon: AMOLED s tehnologijo LTPO, 320 pikami na palec in barvo DCI-P3, zaslon Actua, svetilnost od enega do dva tisoč nitov, osveževanje zaslona od enega do 60 hercev, steklo 3D Corning Gorilla Glass 5 po meri, funkcija stalno vklopljenega zaslona

Povezljivost: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax pri frekvencah 2,4 GHz in 5 gigahercev, NFC, ultraširokopasovna tehnologija (UWB), določanje položaja (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS), deluje z večino telefonov z operacijskim sistemom Android 10.0 ali novejšim

Akumulator: litij-ionska, običajna zmogljivost 420 miliamperskih ur, kabel USB-C za hitro polnjenje, približno 28 minut do polovice

Senzorji: kompas, višinomer, rdeče in infrardeče tipalo za spremljanje nasičenosti s kisikom (SpO2), večnamenski električni senzorji, združljivi z aplikacijo EKG, večpotno optično tipalo srčnega utripa, triosni merilnik pospeška, žiroskop, tipalo svetlobe v okolju, električno tipalo za merjenje prevodnosti kože (cEDA) za spremljanje odziva telesa, tipalo temperature kože, barometer, magnetometer

Zvok: mikrofon in zvočnik

Odpornost: IP68

Vsebina prodajnega paketa: ura, majhen in velik športni pašček, kabel USB-C za hitro polnjenje, priročnik za hitri začetek

Jamstvo: dve leti

Cena: 399 evrov za 41-milimetrsko velikostno različico in 449 evrov za 45-milimetrsko velikostno različico; obe ceni sta priporočeni redni maloprodajni ceni za izvedbo s povezljivostjo Bluetooth/Wi-Fi

Vir podatkov: Google

Pred prvo uporabo pametne ure Google Pixel Watch 3 je treba pritrditi priloženi pašček. Foto: Gaja Hanuna

Najraje s svojimi najbližjimi

Googlova letošnja pametna ura, katere ohišje je v celoti narejeno iz recikliranega aluminija, deluje v povezavi z vsemi pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android, a si lastniki Googlovih naprav vendarle lahko obetajo še kaj več kot drugi. Tako denimo lahko imamo uro kot daljinski upravljalnik za Google TV, upravljanje fotoaparata na telefonih Google Pixel, snemanje zvočnih posnetkov kar prek ure ob povezanosti s telefonom Pixel ali za prikaz posnetka Googlove varnostne kamere (to zadnje smo morali verjeti na besedo, ker takšne kamere nismo imeli).

Podpora za UWB (Ultra Wideband) omogoča zanesljivo odklepanje telefona, ko je ura v bližini, in – kakopak – tudi zaklepanje, ko telefon ni blizu svoje povezane pametne ure Pixel. Tehnologija bi zaradi svoje natančnosti in nizke zakasnitve sicer omogočala še veliko več, tudi odklepanje avtomobilov, a za to bodo morali nekaj še storiti tudi avtomobilski proizvajalci.

Hiter dostop do vadbenih funkcij Foto: Gaja Hanuna

Privilegij androidov

Nikogar pa ne bi smelo presenetiti, da Googlova pametna ura ne predvideva in ne omogoča povezovanja z Applovimi pametnimi telefoni. Ko pa omenjamo omejitve pri združljivosti, se moramo dotakniti tudi paščkov: pred prvo uporabo je namreč treba povezati uro z enim od priloženih paščkov, kar niti ni zahtevno opravilo, čeprav vam morda ne bo uspelo takoj zadeti vtiča.

Bolj kot to pa je pomanjkljivost, da ta sistem ni standarden, kar močno omejuje zamenljivost in izmenljivost paščkov, ki morajo biti s tem specifičnim pritrditvenim načinom.

Pametna ura Google Pixel Watch 3 ima značilno obliko solze – ali kapljice, če je komu tak opis bolj všeč. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Pametna ura Google Pixel Watch 3 ostaja zvesta oblikovni zasnovi svojih predhodnic, a vendarle prinaša kar nekaj (predvsem programskih) novosti. Večina teh je videti, kot bi bile namenjene tekačem, a si bodo s to uro pomagali tudi tisti, ki se ukvarjajo s kakšno drugo rekreativno dejavnostjo – ali sploh ne.

Povezava z aplikacijo Fitbit omogoča nekatere načine spremljanja dejavnosti, vsebine za vadbo in vpoglede, ki jih tekmeci nimajo, ena ali dve pa morda manjkata. Najzanimivejše funkcije in poročila niso več dostopni samo v plačljivi različici aplikacije Fitbit, zato bodo najbrž le redki zelo pogrešali dodatne vsebine in funkcije, ki zahtevajo mesečno naročnino na Fitbit Premium. V skupnem seštevku pa si zagotovo zasluži svoje mesto v visokem in celo najvišjem razredu pametnih ur.

Kaj nam je bilo všeč:

- velik zaslon skoraj brez obrobe,

- prva večja Googlova pametna ura (premer 45 milimetrov),

- tesna povezanost z aplikacijo Fitbit ter drugimi Googlovimi napravami in storitvami.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni nekaterih funkcij spremljanja spanja, ki jih konkurenca ima,

- v Sloveniji (vsaj za zdaj) ni na voljo različica s povezljivostjo prek mobilnega omrežja,

- paščki niso standardni in zato niso izmenljivi.