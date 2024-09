Potem ko so uradno potrdili, da bodo ob predvajanju videoposnetkov prikazovali še več oglasov , so pri YouTubu več uporabnikov obvestili tudi o prihajajočih podražitvah naročniške storitve YouTube Premium, kjer oglasov ni. O napovedanih višjih cenah poročajo predvsem naročniki v Evropi, podražitve pa bodo občutne. Ponekod bodo za YouTube Premium mesečno po novem plačevali tudi 55 odstotkov več kot doslej.

Sporočilo, ki ga je na forumu Reddit delil uporabnik iz ene od držav EU, kjer se bo YouTube Premium z 18 evrov mesečno podražil na 26 evrov mesečno. Foto: Reddit / khiitaek

Več naročnikov na storitev YouTube Premium, katere največji prednosti sta za veliko večino uporabnikov odsotnost oglasov in dostop do obsežne glasbene knjižice, je v zadnjih dneh prejelo e-poštno obvestilo, da bodo za YouTube Premium v prihodnje plačevali več, poroča medij Android Police, ki se sklicuje na objave na družbenih omrežjih in forumu Reddit.

Bistveno višje cene

V Italiji, Belgiji, na Nizozemskem in Irskem se bo naročnina na družinski paket YouTube Premium, ki ga lahko hkrati uporablja pet oseb, z novembrom z 18 evrov mesečno dvignila na 26 evrov mesečno, kar je 44,4-odstotna podražitev.

Naročnina za enega uporabnika se bo v omenjenih državah prav tako podražila z 12 na 14 evrov.

Nekateri uporabniki so opozorili, da se naročnina na YouTube Premium uporabnikom, ki storitev uporabljajo predvsem za dostop do zajetne knjižice glasbe, po podražitvah ne bo več izplačala, saj bo dražja od konkurenčnih platform, kot je Spotify, na primer. Foto: Matic Tomšič

V Švici se bo cena družinske naročnine na YouTube Premium povečala za 41,6-odstotka, in sicer s 24 na 34 švicarskih frankov (oziroma s 25,4 na 36 evrov). Prav tako bo za dva franka (2,12 evra) dražja tudi mesečna naročnina za enega uporabnika (18 frankov oziroma dobrih 19 evrov).

Na Švedskem bo YouTube Premium za družine z novembrom medtem dražji za več kot 55 odstotkov. Cena naročniškega paketa se bo s 179 kron (15,85 evra) dvignila na 279 kron oziroma na skoraj 25 evrov.

Čeprav o napovedanih dvigih cen poročajo predvsem evropski uporabniki, bo YouTube Premium po poročanju Android Police sicer dražji tudi na Bližnjem vzhodu, v Indoneziji, Singapurju in na Tajskem.

V Sloveniji je cena mesečne naročnine na YouTube Premium glede na spletno stran medtem še vedno 7,19 evra mesečno.