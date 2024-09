Na opažanja več gledalcev, da se na njihovih TV-zaslonih ob začasni prekinitvi predvajanja videoposnetkov na YouTubu prikazujejo oglasi, predvajalnik videa pa se skrči , so se uradno odzvali pri Youtubu in potrdili, da bo novi format oglaševanja postal stalnica.

Pri YouTubu so za ameriški tehnološki medij The Verge potrdili, da so po dobrem odzivu tako oglaševalcev kot gledalcev, ki so bili vključeni v pilotna testiranja novega formata prikazovanja reklam, tega v uporabo ponudili vsem oglaševalcem.

Ti imajo zdaj proste roke, da na TV-zaslonih uporabnikov, ki med predvajanjem videoposnetkov pritisnejo na gumb za premor, prikazujejo oglase, ki bodo izginili, ko se bo predvajanje videoposnetka nadaljevalo. Uporabnikov TV-zaslon bo med zaustavitvijo videoposnetka tako začasno postal digitalni reklamni pano.

Kako so videti tako imenovani Pause Ads oziroma oglasi med premori:

Foto: X / @tmiyatake1

Oglaševalci so bili navdušeni

Vodstvo YouTuba je tak format oglaševanja sicer napovedalo že spomladi leta 2023. Od takrat je potekalo preizkusno obdobje, med katerim so oglaševalci izrazili izredno zadovoljstvo z novostjo, so že aprila letos sporočili iz Googla, lastnika YouTuba.

Prejšnji teden je nato več uporabnikov družbenih omrežij in forumov, kot je Reddit, začelo druge opozarjati, da opažajo to vrsto oglasov. Zvečine so bili sicer omejeni le na enega oglaševalca, verigo prodajaln krofov Dunkin' Donuts.

Mnogi so sicer prepričani, da gre za še eno v vrsti potez, s katerimi želi YouTube uporabnike prepričati v sklenitev naročnine na plačljivo storitev YouTube Premium, katere glavni adut je, da med predvajanjem videoposnetkov ne prikazuje oglasov.