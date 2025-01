Južnokorejski tehnološki velikan si prizadeva čim bolj skriti podrobnosti novih pametnih telefonov (in najverjetneje še kakšne nove tehnološke dobrote) pred uradno predstavitvijo, a ugibanja vendarle pridejo na površino. Kaj že vemo ali vsaj mislimo, da vemo, le nekaj dni pred dogodkom?

Januar je že več let mesec, ko Samsung predstavlja novo serijo svojih premijskih pametnih telefonov Galaxy S25. Tako bo tudi letos, pri čemer tudi prizorišče ostaja isto kot lani – SAP Center v mestu San Jose na južnem koncu Silicijeve doline in nedaleč od San Francisca, kjer je imel Samsung že pred San Josejem nekajkrat svojo svetovno januarsko predstavitev.

Še več umetne inteligence

Ob lanski predstavitvi serije Galaxy S24 je bil velik poudarek na orodjih umetne inteligence, ki so bila takrat povsem nova in jih je Samsung za svoje pametne telefone razvijal v sodelovanju z Googlom.

V enem letu so takratna orodja umetne inteligence, med njimi je npr. Obkroži za iskanje, vsaj deloma našla pot tudi do telefonov srednjega razreda – ne le Samsungovih –, zato je pričakovati, da bodo v seriji Galaxy S25 predstavili še kakšna novejša orodja. Toda pozor, ne pričakujmo, da bodo vsa ves čas brezplačna. Že zdaj se pojavljajo paketi, ki proti plačilu ponujajo več in za katere smo lahko skoraj prepričani, da bodo z novimi telefoni serije Galaxy S25 pripravili brezplačna preizkusna obdobja z namenom, kakopak, pridobivanja naročnin.

Tri ali štiri?

Kot smo že navajeni, lahko pričakujemo tri pametne telefone v seriji Galaxy S25. Cenovno najprivlačnejši bo "navadni" Samsung Galaxy S25, najzmogljivejši in najdražji bo Samsung Galaxy S25 Ultra, med njima pa bo Samsung Galaxy S25+.

Ni pa še jasno, ali bo tokrat pod soj žarometov prišel tudi četrti družinski član, nekoliko lažji in tanjši Samsung Galaxy S25 Slim, in kakšne bodo, če ta telefon sploh bo, njegove specifikacije.

Kdo vse bo dobil najboljši procesor?

Pričakujemo, da bo vsaj na Ultri procesor Snapdragon 8 Elite, ki je najboljši, kar je do zdaj razvil proizvajalec Qualcomm. Ne vemo še, ali bo ta procesor našel svoje mesto tudi na drugih dveh novincih – prej ne kot da Dodatna neznanka je še, ali bo Samsung tudi tokrat uporabil različne procesorje za različne trge.

Dogajalo se je namreč že, da so v Severni Ameriki in Aziji na istem modelu Samsungovega pametnega telefona uporabili Qualcommov procesor, drugod po svetu in s tem tudi pri nas svoj procesor Exynos, ki je pri različnih meritvah vendarle nekoliko zaostajal.

Nadgrajena ultraširoka kamera

Nepreverjeni namigi še navajajo, da bo nova Ultra dobila veliko boljšo ultraširoko kamero, katere tipalo bo imelo ločljivost 50 milijonov pik. To bi zagotovilo več podrobnosti na fotografijah in odprlo vrata za snemanje videoposnetkov v še višji kakovosti. Druge kamere naj bi ostale enake kot pri lanski seriji Galaxy S24, glavna kamera pa se bo ponašala s tipalom, katerega ločljivost je 200 milijonov pik – za premijski telefon primerno.

Izboljšave pri fotografijah pa naj bi dosegli tudi z algoritmi umetne inteligence za uravnavanje osvetljenosti in kontrasta, obetajo se tudi algoritmi, ki bi učinkovali pri odstranjevanju šumov na videoposnetkih.

Več moči za umetno inteligenco

Osnovna izvedba Ultre bo predvidoma ohranila 12 gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora, slišati pa je bilo namige, da bi vsaj na nekaterih trgih izvedbi s 512 gigabajti ali enim terabajtom shrambnega prostora lahko spremljalo 16 gigabajtov pomnilnika.

Dodaten pomnilnik bo več kot dobrodošel za intenzivnejše funkcije in algoritme umetne inteligence, ki dodatno procesorsko moč še kako potrebujejo in cenijo.

Nič več zgolj osem "giga" pomnilnika

Tudi pri "plusu" in navadnem S25 je po neuradnih namigih videti, da bodo izboljšave pri fotografiranju zagotavljali predvsem novejši in zato zmogljivejši procesor in novi algoritmi umetne inteligence.

Navadni S25 naj bi se poslovil od osmih gigabajtov pomnilnika in tudi on naj bi dobil 12 gigabajtov vedno dobrodošlega pomnilnika, a naj bi še vedno ponujali tudi takšnega s skromnimi 128 gigabajti shrambnega prostora.

Akumulator po starem, obeta se premiera novega stekla

Akumulator ter njegove možnosti žičnega in brezžičnega polnjenja naj se ne bi spreminjali, zmogljivost akumulatorja na Ultri bo predvidoma še naprej pet tisoč miliamperskih ur, žično polnjenje pa 45 wattov – ne ravno hitro, a prijazno do akumulatorja.

Oblikovno ni pričakovati večjih sprememb, morda kakšen zaobljen vogal več ali manj, če sodimo po neuradnih namigih, ki zatrjujejo, da lahko pričakujemo premiero druge generacije stekla Gorilla Glass Armour ameriškega proizvajalca Corning.

Kaj bodo ponudili prednaročnikom?

Pričakovati je, da bo Samsung začel sprejemati prednaročila za pametne telefone serije Samsung Galaxy S25 na dan uradne svetovne predstavitve v sredo, 22. januarja. Prednaročila običajno trajajo približno dva tedna, prve dostave in začetek prodaje pri operaterjih in izbranih trgovinah pa po neuradnih izračunih na podlagi izkušenj pričakujemo v petek, 7. februarja.

Prednaročila običajno spremljajo ugodnosti v obliki brezplačnih nadgradenj in/ali daril, a se ta od trga do trga razlikujejo in je zato zelo nehvaležno napovedovati, kaj bi lahko pričakovali pri nas.

Kmalu bo jasno

Koliko teh namigov se bo izkazalo za resnične in ali morda Samsung le ima še kakšno všečno skrivnost pametnih telefonov serije Galaxy S25, bomo izvedeli prav kmalu. Uradna predstavitev se na že omenjeni 22. januar začne ob deseti uri po lokalnem kalifornijskem času, kar bo ob 19. uri po našem času in dan pozneje na Daljnem vzhodu, Avstraliji, Novi Zelandiji …

Pričakovati je, da bo tudi tokrat Samsung priredil odmeven dogodek, za vse, ki bi želeli začutiti vsaj delček utripa, pa ga bo predvajal v živo, med drugim na svoji spletni strani in svojem kanalu na videoplatformi YouTube.