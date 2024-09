Samsung Galaxy Buds3 Pro: spremenjena oblika je le začetek

Samsungove slušalke Galaxy Buds3 Pro so predstavili julija skupaj z njihovima letošnjima pregibnežema Z Fold6 in Z Flip6, prodajati pa so jih začeli, ko se je avgust prevešal v september.

Takoj opazimo, da se je v primerjavi s predhodnicami s številko dve Samsung odpovedal gumbasti obliki in prvič, odkar izdeluje slušalke, izbral paličasto obliko, za katero je prepričan, da se bo lepše prilegala ušesom večjega števila uporabnikov.

Pri slušalkah Samsung Galaxy Buds3 Pro takoj opazimo, da se je v primerjavi s predhodnicami s številko dve Samsung odpovedal gumbasti obliki. Foto: Gaja Hanuna

Sprememba z odličnim razlogom

Fizika, zlasti razumevanje težišča, nam pravi, da je res tako, marketinško pa zagotovo ne more škoditi, da to obliko uporablja tudi veliki ameriški tekmec, ki ima v svojem logotipu jabolko. Tudi če jim morda kdo zameri, da ta oblika ni izvirna, absolutno ni dvoma, da bodo takšne slušalke udobnejše kot "gumbki". Pravzaprav ena zelo vidna razlika vendarle obstaja: "deblo" pri teh Samsungovih slušalkah ima trikotni presek.

Za enak oblikovni zasuk se je Samsung odločil tudi za osnovni model brez oznake Pro, ki ima zaradi svojih razlik v funkcionalnosti 60 evrov nižjo priporočeno redno maloprodajno ceno. Poglavitna razlika med njima je, da se model Pro za učinkovitejše odstranjevanje hrupa tesneje prilega ušesom, vidna razlika pa je, da "palica" na modelu Pro sveti, ko slušalke delujejo.

Spremenjena oblika Samsungovih brezvrvičnih slušalk bo za veliko uporabnikov pomenila več udobja za nošenje in boljše prileganje ušesom. Foto: Gaja Hanuna

Nesporno premijske, a s skromnim barvnim naborom

Naš preizkušanec z oznako Pro je bil v beli barvi. Te slušalke so na voljo samo še v srebrni barvi in nobeni drugi – celo črna, ki je za komunikacijske in nosljive naprave skoraj standardna, svoje poti do slušalk Samsung Galaxy Buds3 Pro ni našla. Glede na prejšnjo generacijo Samsungovih budsov ima trojka okrepljeno odpornost proti vodi in prahu (IP57), a to še ne pomeni, da bodo tudi preživele, če z njimi zaplavamo ali nam padejo v vodo.

Samsung Galaxy Buds3 Pro nesporno sodijo v premijski razred brezvrvičnih slušalk in so njihove najboljše do zdaj. Kakovost zvoka, zlasti med pogovori, je še malo boljša kot pri predhodnici, učinkovitost odstranjevanja hrupa in vzdržljivost brez ponovnega napajanja z elektriko v tistih okvirjih, ki jih v najvišjem razredu pričakujemo.

Glede na prejšnjo generacijo Samsungovih budsov ima trojka okrepljeno odpornost proti vodi in prahu (IP57), a to še ne pomeni, da bodo tudi preživele, če z njimi zaplavamo ali nam padejo v vodo. Foto: Gaja Hanuna

Vse da od sebe s Samsungovo aplikacijo in Samsungovim pametnim telefonom

Kot smo pri Samsungovih slušalkah vajeni, se tudi slušalke Samsung Galaxy Buds3 Pro z mobilnim telefonom najraje in najlažje povezujejo prek aplikacije Samsung Wearable, ki zahteva Android 11 ali novejšega (ali sploh še kdo ima starejšega androida?).

Če je povezani telefon prav tako Samsungov, natančneje eden izmed novejših in naprednejših, slušalke in aplikacije ponujajo vse svoje funkcije. Pri preostalih povezanih pametnih telefonih, tudi tistih, ki imajo jabolčni logotip in nimajo operacijskega sistema Android, bodo vse pomembne funkcije še vedno delovale, nekatere naprednejše pa bodo manjkale.

Samsung Galaxy Buds3 Pro nesporno sodijo v premijski razred brezvrvičnih slušalk in so njihove najboljše do zdaj. Foto: Gaja Hanuna

Škatlica, v kateri sedita slušalki, je kot običajno tudi njun polnilnik, ki lahko energijo za svoje poslanstvo pridobi prek vmesnika USB-C ali s pravilno postavitvijo na brezžični polnilnik. K daljšemu trajanju posameznega polnjenja prispeva tudi funkcija, ki je ekskluziva različice Pro in samodejno ustavi predvajanje glasbe, ko zazna, da je uporabnik snel slušalke iz ušes – le prepričajte se, da je v omenjeni povezovalni in upravljalni aplikaciji zares vklopljena.

Odsotnosti glasovnih ukazov v slovenščini nam ni treba pogrešati

Nekatere funkcije slušalk je mogoče opraviti z ustreznimi dotiki (enojni stisk za štiri različne funkcije v odvisnosti od trenutne uporabe, dvojni stisk za predvajanje naslednje skladbe, trojni stisk za predvajanje prejšnje skladbe, stisk z zadržanjem za funkcijo, ki jo lahko sami nastavimo, ter poteg navzgor ali navzdol za uravnavanje glasnosti).

Škatlica, v kateri sedita slušalki, je kot običajno tudi njun polnilnik, ki lahko energijo za svoje poslanstvo pridobi prek vmesnika USB-C ali s pravilno postavitvijo na brezžični polnilnik. Foto: Gaja Hanuna

Osnovne ukaze, kot so začetek in ustavljanje predvajanja glasbe, sprejem ali zavrnitev dohodnega klica ter uravnavanje glasnosti, je mogoče izpeljati tudi z glasovnimi ukazi, a le v angleščini (to bi najbrž še šlo) ali korejščini (tu se pa večini bralcev zagotovo ustavi). Upamo si ugibati, da bi pri takšnem načinu upravljanja slušalke ubogale vsak glas in ne samo lastnika. To bi zagotovo lahko kdaj pa kdaj pripeljalo do zmešnjave, zato nam ni treba biti žal, da te funkcije v slovenščini ni.

Zato pa tudi pri slovenskem vmesniku lahko vklopimo različne zaznave govora ali prometnih razmer, ko se bodo slušalke samodejno utišale, bodisi zato, da slišimo, kaj nam kdo želi povedati, bodisi zato, da bomo varni v prometu (sicer pa bi morali vedeti, da uporaba slušalk s tako dobrim odstranjevanjem okoliških zvokov nikakor ni zaželena).

Največ funkcionalnosti slušalk Samsung Galaxy Buds3 Pro dobimo s povezavo Samsungovega pametnega telefona prek aplikacije Samsung Wearable. Foto: Srdjan Cvjetović

Brezvrvične slušalke Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Dimenzije: 60 x 49 x 29 milimetrska (škatlica), 19 x 19 x 31 milimetra (slušalka), premer pri vrhu sedem milimetrov

Masa: 5,4 grama po slušalki, masa polnilne škatlice: 46,5 grama

Povezljivost: Bluetooth 5.4

Kodeki: AAC, SBC, SSC UHQ, odstranjevanje hrupa

Odpornost: IP57

Barvi: srebrna in bela

Cena: 249 evrov

Vir podatkov: Samsung

Del Samsungovega pametnega doma

Slušalke Samsung Galaxy Buds3 Pro se vključujejo v Samsungov sistem pametnega doma Smart Things, kar med drugim pomeni, da jih lahko poiščemo z vsako svojo Samsungovo napravo, ki je povezana z istim Samsungovim računom.

V povezavi s funkcijo tolmača (Interpreter) na povezanem Samsungovem pametnem telefonu slušalke obljubljajo sprotno prevajanje v želeni jezik. Na primer tako, ko poslušate radijska poročila v neznanem jeziku, a slušalke sproti predvajajo prevod. Priznati moramo, da nam čas ni dopuščal tega preizkusa, a se sliši zelo uporabno, čeprav je dokaj verjetno, da bi ta funkcija umetne inteligence Samsungovega pametnega telefona znala predvajati prevod tudi na drugih slušalkah. Spomnimo, Samsungov tolmač še vedno ne zna slovenščine.

Slušalke Samsung Galaxy Buds3 Pro so na voljo v beli (na fotografiji) ali srebrni barvi. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Slušalke Samsung Galaxy Buds3 Pro so nedvomno njihove najboljše v tem trenutku in ne skoparijo z lastnostmi, ki prepričajo. Že spremenjena oblika, ki omogoča boljše prileganje v ušesu in boljši učinek funkcij odstranjevanja hrupa, ter odlična kakovost zvoka, ki presega tisto pri predhodnicah, predstavljata dovolj močen argument, najbolj veseli pa jih bodo uporabniki Samsungovih pametnih telefonov, saj v družbi istega proizvajalca Samsungove slušalke zmorejo največ.

Ne bi bilo prav nič narobe, če bi bila priporočena redna maloprodajna cena vsaj za kakšen evrski desetak nižja, a iz izkušenj vemo, da se kakšen mesec po začetku prodaje lahko tudi to uresniči. Takrat bodo zlasti uporabnikom Samsungovih pametnih telefonov te slušalke zagotovo še privlačnejše.

Kaj nam je bilo všeč:

- vrhunski zvok, tudi med klici,

- lahke in dobro nosljive,

- višja odpornost proti vodi in prahu (IP57),

- prilagodljivost v povezavi z aplikacijo Samsung Wearable na povezanem (Samsungovem) pametnem telefonu.

Kaj nam ni bilo všeč:

- skromna izbira barv (ni niti črne, samo srebrna ali bela),

- cena se nam zdi za ščepec ali dva previsoka,

- za poln obseg storitev se je treba povezati z novejšimi naprednejšimi Samsungovimi pametnimi telefoni.