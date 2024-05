Tablica, ki se ne bo zlahka vdala

Ustvarili so jo za gradbišča, gozdove in druga tablicam neprijazna okolja, a bo kljub svoji robustni podobi (ali morda prav zaradi nje) prepričala še marsikoga, ki išče zanesljivo tablico.

Še pred nekaj leti so analitiki napovedovali zelo svetle čase za tablice, češ da ravno te povzemajo najboljše lastnosti tako prenosnih računalnikov kot pametnih telefonov. Zgodilo pa se je nekaj povsem drugega: prenosniki so postali manjši in tanjši, pametni telefoni so dobili večje zaslone. To je naenkrat kar izrinilo tablice iz soja žarometov.

Za dodatno zaščito pred zunanjimi vplivi skrbi ovitek iz trde plastike. Foto: Ana Kovač

Toda nekateri proizvajalci se ne dajo in skušajo ohraniti tablice pri življenju predvsem tako, da jim iščejo nove ali specifične primere rabe. Spoznajmo Samsung Galaxy Tab Active5 5G. To ni običajna tablica. Ko jo vzamemo v roke, takoj pomislimo, da bi lahko bila industrijska tablica – in s tem niti ne bi bili daleč od resnice.

Prestala tudi zahtevne vojaške preizkuse

Industrijsko okolje je značilen primer okolja, kjer vlaga, prah in drugi zunanji vplivi ogrožajo preživetje elektronskih naprav. Tako kot delo ali popotovanje po gozdovih in puščavah, delo na gradbiščih ali drugih odprtih prostorih in še kje.

Tablica Samsung Galaxy Tab Active5 je prestala najzahtevnejše preizkuse po vojaškem standardu MIL-STD-810H in tako dokazala svojo odpornost proti vlagi, kapljicam, prahu, vibraciji, megli, soli … Foto: Ana Kovač

Tablica Samsung Galaxy Tab Active5 5G je pripravljena na tovrstne izzive z največjo deklarirano odpornostjo proti vodi in prahu (IP 68) in je dodatno zaščitena s priloženim trdim ovitkom. Južni Korejci so jo dodatno mrcvarili z vojaškimi preizkusi po standardu MIL-STD-810H in tako dokazali, da je odporna tudi proti vibraciji, megli, soli …

Nadpovprečna ni samo robustnost

Ob svoji robustnosti tablica Samsung Galaxy Tab Active5 5G še vedno združuje lastnosti, ki jo pričakujemo od dobre tablice. Zagotavlja povezljivost WiFi in 5G. Omogoča fotografiranje s posnetki, ki so takšni, kot jih pri tablicah lahko pričakujemo – tablice namreč zagotovo niso prva izbira za fotografiranje, zlasti kadar gre za zahtevnejše pogoje in najkakovostnejše posnetke. Zaslon s premerom 20,3 centimetra (osem palcev) je svetel in odziven – česa drugega od Samsunga ne bi niti pričakovali. Podpora za NFC omogoča različne brezstične aplikacije, tudi plačevanje.

Zgornja stranica tablice Samsung Galaxy Tab Active5 5G Foto: Ana Kovač

Neodvisnost od vtičnice je solidna, kar je pomembno za napravo, katere poglavitni namen je, da nam streže na odprtem. Je zmogljiva, a tudi nosljiva, zanesljiva, a tudi odporna proti zunanjim dejavnikom, ki prežijo nanjo. Z malo vaje se lahko celo naučimo, da jo upravljamo z zaščitnimi rokavicami. Prek vmesnika na levi strani tablico lahko priklopimo na priključno postajo (docking station), ki je naprodaj ločeno.

Primerna tudi za vsak dan, a poceni zagotovo ni

Ne bo pa nič napačnega, če si jo umislimo tudi za vsakdanja opravila v prijaznejšem okolju, kot sta domača dnevna soba ali udobna pisarna. Toda pozor: robustneža med tablicami spremlja tudi robustna cena.

Leva stranica tablice Samsung Galaxy Tab Active5 5G Foto: Ana Kovač

Kar visoka je: za konfiguracijo s šestimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti shrambnega prostora je priporočena redna maloprodajna cena za slovenski trg 599 evrov. Za tolažbo: priloženi so nekoliko prirejeno pisalo S Pen (več trpežnosti, a zgolj mehanska funkcionalnost), pa tudi kabel in celo polnilec, kar za Samsungove (in ne samo njihove) pametne telefone že več let ne velja.

Samsung Galaxy Tab Active5 5G

Dimenzije: 213,8 x 126,8 x 10,1 milimetra

Masa: 433 gramov

Procesor: osemjedrni Samsung Exynos 1380 (2 do 2,4 gigaherca) ARM Cortex-A55 / A78, grafični koprocesor Mali-G68 MP5

Zaslon: TFT, premer 20,3 centimetra (osem palcev), razmerje stranic 16:10, 1920 x 1200 pik (WUXGA), osvežitev do 120 hercev, HDR 10, 16 milijonov barv

Pomnilnik: šest gigabajtov LPDDR4X

Shrambni prostor: 128 gigabajtov, z nameščenim operacijskim sistemom ostaja na razpolago 108,7 gigabajtov, nadgradljivo do enega terabajta s pomnilniško kartico microSD

Kamera: zadaj z ločljivostjo 12,8 milijona pik (f/1.9) in samodejnim ostrenjem, spredaj z ločljivostjo pet milijonov pik (f/2.2), bliskavica zadaj

Zvok: datoteke mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota

Video: UHD 4K (3840 x 2160) in 30 sličic na sekundo, datoteke mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm

Operacijski sistem: Android 14, uporabniški vmesnik One UI 6

Akumulator: litij-polimerski, nazivna zmogljivost 5.050 miliamperskih ur, izmenljiv, 33-wattno polnjenje

Odpornost: IP68/IP69K, MIL-STD-810H

Povezljivost: 5G/4G/3G/2G, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM), Bluetooth 5.3, USB-C, analogni (3,5-milimetrski vhod za slušalke), NFC, GPS, lonass, Beidou, Galileo, QZSS, S Pen, Samsung DeX, Smart Switch (sinhronizacija s PC‑računalnikom), podpora Gear (med drugim Samsungove naprave Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro brezžične slušalke, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE)

Senzorji: senzor pospeška, senzor/čitalnik prstnih odtisov (do 240 hercev), žiroskop, geomagnetni senzor, Hallov senzor, RGB senzor svetlobe, senzor bližine

Cena: 599 evrov (priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji)

vir: Samsung Slovenija

Desna stranica tablice Samsung Galaxy Tab Active5 5G Foto: Ana Kovač

Z rezervnim akumulatorjem še dlje brez vtičnice

Pod zaslonom ima Samsungova robustna tablica tri gumbe za upravljanje, ki pridejo prav predvsem pri delu z rokavicami. Na spodnji strani sta vhod USB-C in analogni (3,5-milimetrski) vhod za slušalke. Samsung jamči vodoodpornost, čeprav ta dva vmesnika nista posebej prekrita. Na zgornji strani je mikrofon, na njeni desni pa domuje pisalo S Pen. Na desni strani vidimo tipko za uravnavanje glasnosti, tipko, ki ji v nastavitvah lahko določimo namen, in tipko za hiter preklop v stanje pripravljenosti (standby).

Na (plastični) zadnji strani pa je odstranljiv ovitek iz trde plastike. Ko ga odstranimo, lahko dostopamo do ravno tako odstranljivega akumulatorja, ki je izjemno dobra novica ravno za ekstremne popotnike: če se akumulator izprazni, ga lahko takoj nadomestimo s polnim nadomestnim, če ga imamo. Ne smemo pa spregledati, da je moč polnjenja razmeroma nizka, kar pomeni, da polnjenje traja dalj časa.

Posebnost in velika prednost za (ekstremne) popotnike je izmenljivi akumulator, saj lahko tako z rezervnim akumulatorjem podvojimo čas, ko nam ni treba iskati vtičnice. Foto: Ana Kovač

Če 128 gigabajtov ni dovolj …

Tablico poganja operacijski sistem Android 14 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 6. Podobno kot pri Samsungovih pametnih telefonih tudi pri tej tablici najdemo tako Samsungove kot Googlove aplikacije za isti namen. Programske nadgradnje bodo na voljo za štiri generacije, torej do Androida 18, varnostni popravki pa še eno leto dlje.

Za tiste, ki jim 128 gigabajtov shrambnega prostora ni dovolj, je zagotovo pomembno, da ima tablica utor za pomnilniško kartico microSD, s katerim se ta količina lahko občutno poveča. Spomnimo še enkrat, da nobena tablica ni mišljena za ustvarjanje vrhunskih fotografij v vseh razmerah in da so kamere na tablicah primerljive tistim na pametnih telefonih nižjega razreda – tudi ta ni izjema, a priznati moramo, da ob dobrih pogojih osvetlitve in mirujočem motivu vendarle lahko dobimo zelo dober posnetek.

Tablici Samsung Galaxy Tab Active5 5G je priloženo prilagojeno pisalo S Pen, ki ima samo mehanske funkcije. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Že procesor nakazuje, da gre za napravo zgornjega srednjega razreda, ki bi morala za veliko večino uporabnikov z lahkoto opraviti skoraj vse njihove naloge. Kar je nadpovprečno, je robustnost tablice, izjemna prednost za uporabnike v ekstremnih zunanjih razmerah pa sta tudi izmenljivi akumulator in zmerna poraba energije, zaradi katere so časi pripravljenosti in uporabe še daljši.

Čeprav ni dvoma, komu je tablica Samsung Galaxy Tab Active5 5G prvenstveno namenjena, je primerna tudi za povsem običajno dnevno mestno in/ali pisarniško rabo, če se le sprijaznite s ceno, ki odseva robustne atribute te tablice. Tablica Samsung Galaxy Tab Active 5G je nedvomno posebnež, ki mu v gradbenih, terenskih, gorniških, popotniških in še kakšnih zahtevnih razmerah glede odpornosti proti zunanjim vplivom, padcem in še kakšnim podobnim grožnjam težko kdo pride blizu.

Kaj nam je bilo všeč:

- robustnost in odpornost,

- izmenljiv akumulator,

- priloženi pisalo S Pen, kabel in polnilec.

Kaj nam ni bilo všeč:

- počasno polnjenje akumulatorja,

- kamera na ravni (naj)cenejših pametnih telefonov

- cena.