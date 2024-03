Samsung Galaxy Fit3: čakanje se je izplačalo

Začne se že pri velikosti zaslona, katerega premer je štiri centimetre, kar je dobrih 45 odstotkov več kot pri dvojki. Odlična lastnost zaslona je tudi njegova lepa in pregledna slika, a nas to ne preseneča, saj so kakovostni zasloni že stalnica pri Samsungovih mobilnih napravah.

Svetilnost zaslona se lahko prilagaja osvetljenosti okolja, kar zagotavlja optimalno razmerje med vidnostjo in porabo energije, a če si le želite svetlejšega zaslona, lahko to funkcijo preprosto izklopite.

Pametna zapestnica Samsung Galaxy Fit3 in pripadajoča aplikacija na povezanem (Samsungovem) pametnem telefonu Foto: Bojan Puhek

Obilje številčnic

Oblika novega fita je minimalistična, a skladna. Ohišje je aluminijsko, pri dvojki pa je bilo iz polikarbonata. Priloženi pašček je iz mehkega silikona, ki zagotavlja udobno nošenje na zapestju. Odpornost na prah in vodo je skladna z najvišjim standardom v panogi – IP68.

Proizvajalec tudi navaja, da je za zapestnico Samsung Galaxy Fit3 na voljo več kot sto številčnic (sedem jih je nameščenih že ob nakupu, ostale lahko prenesemo), med njimi tudi takšna, ki omogoča, da si za ozadje namestimo kakšno izmed svojih fotografij. Vsebin številčnic sicer ni mogoče spreminjati, zato so za dodatno raven prilagodljivosti na voljo različni načini, med njimi tudi način, ki ponoči ali takrat, ko počivamo, preprečuje dostavo obvestil (notifikacij) s povezane mobilne naprave.

Video: sprehajanje po izbirnikih pametne zapestnice Samsung Galaxy Fit3 in pripadajoči aplikaciji na povezanem pametnem telefonu

Najmanj dober teden brez vtičnice

Samsung še navaja, da lahko v standardnih pogojih rabe med njihovimi notranjimi laboratorijskimi preizkusi njihova nova zapestnica zdrži tudi do 13 dni brez vtičnice. V praksi je to seveda močno odvisno od vzorca in intenzivnosti uporabe in interakcije z zapestnico, a pri še tako intenzivni uporabi dober teden brez polnilca ne bo vprašljiv. S priloženim polnilcem, ki ni združljiv z nobeno drugo napravo, bo zapestnica od praznega do polnega napredovala v dobri poldrugi uri.

Že res, da je pripravljenost malo krajša kot pri dvojki, a ne smemo pozabiti, da ima dvojka bistveno, bistveno manjši zaslon. Ob upoštevanju bistveno večjega zaslona in le malo krajše pripravljenosti je očitno, da je tudi na tem področju napredek znaten.

Čeprav s te fotografije to ni razvidno, zna pametna zapestnica Samsung Galaxy Fit3 tudi slovensko. Foto: Gaja Hanuna

Za tako dolgo vzdržljivost akumulatorja se lahko vsaj deloma zahvalimo dejstvu, da zapestnica ne uporablja energetsko ne pretirano učinkovitega Googlovega operacijskega sistema WearOS, temveč veliko varčnejši lastni operacijski sistem, a to pomeni, da ni možnosti nalaganja drugih aplikacij z Googlove programske tržnice Play Store.

Hitro spoznavanje v svoji družini

Naš preizkušanec je bil v rožnato zlati barvi, na voljo pa sta še siva in srebrna barva. Ker je barva preizkušanca primernejša za dame, ga je nekaj dni na svojem zapestju nosila tudi naša fotografinja, ki je poskrbela za pričujoče fotografije in tudi sama prispevala svoje mnenje in izkušnje.

Tipka na desni strani pametne zapestnice Samsung Galaxy Fit3 Foto: Gaja Hanuna

Takoj ko smo novi fit približali Samsungovemu pametnemu telefonu, na katerem je bila nameščena aplikacija Galaxy Wearable (nekdanji Samsung Gear), ga je ta zaznal, njuno spoznavanje pa je potekalo hitro in tekoče. Menjava paščkov, ki jih je, če smo si jih zaželeli, treba kupiti posebej, je ravno tako preprosta, saj za odpuščanje paščka zadošča en sam pritisk.

Nima vsega, a športnih in rekreacijskih programov nikakor ne manjka

Pametna zapestnica Samsung Galaxy Fit3 ima marsikaj, kar imajo dražje pametne ure, vsega pa vendarle ne. Ne omogoča opravljanja pogovorov niti v povezavi s povezanim pametnim telefonom, ne podpira (niti Googlovega) glasovnega pomočnika, nima zvočnika za zvočna opozorila in ne podpira spremljanja lokacije z GPS (lahko pa uporabi lokacijo povezanega pametnega telefona).

Pametna zapestnica Samsung Galaxy Fit3 se ponaša z več kot stotimi športnimi in rekreacijskimi programi. Foto: Gaja Hanuna

Ni pa skoraj nobenih kompromisov, ko gre za športne in zdravstvene funkcije: na zajetnem seznamu so med drugim merilci stresa in ravni kisika v krvi, spremljevalci spanja, vključno z morebitnim smrčanjem, in svetovalec za spanje z osebno prilagojenimi nasveti za kakovostnejši spanec. Ne manjka niti merilec srčnega utripa, ni pa funkcije elektrokardiograma (EKG).

Odpornost na vodo in prah po najvišjem standardu

Se radi razgibavate in rekreirate? Najnovejša Samsungova pametna zapestnica spremlja najrazličnejše aktivnosti z več kot sto vadbenimi načini – tudi v vodi in pod njo –, saj je, kot smo že omenili, odporna po standardu IP68, kar v primeru vodnih dejavnosti pomeni odpornost v sladki vodi do največ poldrugega metra do največ 30 minut.

Samsung dodaja, da je Samsung Galaxy Fit3 odporen na tlak petih atmosfer, kar v praksi pomeni, da bi deset minut prenesel tlak na kar 50 metrih pod gladino.

Polnilnik pametne zapestnice Samsung Galaxy Fit3 Foto: Gaja Hanuna

Pametna zapestnica Samsung Galaxy Fit

Material: aluminijasto ohišje s športnim paščkom

Barve: siva, srebrna, rožnato zlata

Dimenzije: 42,9 x 28,8 x 9,9 milimetra

Masa: 18,5 grama (brez paščka)

Zaslon: diagonala štiri centimetre (1,6 palca), 256 x 402 pik, AMOLED, osvežitev 60 hercev

Pomnilnik: 16 megabajtov

Shrambni prostor: 256 megabajtov

Akumulator: tipična zmogljivost do 208 miliamperskih ur, deklarirana pripravljenost do 13 dni, polnjenje POGO (2xpin + magnetno)

Operacijski sistem: RTOS

Senzorji: merilnik pospeška (akcelerometer), žiroskop, optični senzor srčnega utripa, barometer, senzor svetlobe

Povezljivost: Bluetooth

Odpornost: IP68

Povezane naprave: naprave z operacijskim sistemom Android 10 ali novejšim in z več kot 1,5 gigabajta pomnilnika

Cena: 79 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Pametna zapestnica Samsung Galaxy Fit3 je na voljo v treh barvah. Foto: Gaja Hanuna

Ko sekunde odločajo

Zanimiv varnostni priboljšek, ki izkorišča delovanje senzorja pospeška in žiroskopa, je detektor padca, ki lahko v trenutku nezgode omogoča takojšnjo vzpostavitev klica v sili.

Še en varnostni dodatek je funkcija, ki ob nujnem dogodku omogoča vzpostavitev klica v sili s petkratnim pritiskom na stransko tipko. Obe funkciji, ki ju vklopimo v nastavitvah, sta lahko zelo prepričljivi predvsem za starejše, pri katerih je verjetnost padca le nekoliko večja kot pri mlajših. Senzor na hrbtni strani pametne zapestnice Samsung Galaxy Fit3 Foto: Gaja Hanuna

Daljinec na zapestju

Zapestnica Samsung Galaxy Fit3 je lahko, kot smo pri zapestnicah marsikje že navajeni, tudi daljinski upravljalec za funkcije pametnega telefona, s katerim je povezana.

Tako lahko deluje tudi kot daljinski sprožilec za fotografiranje in upravljanje predvajalnikov ali budilk, z njo pa lahko tudi sprožimo zvonenje na pametnem telefonu in ga tako hitreje najdemo.

Zaslon pametne zapestnice Samsung Galaxy Fit3 je bistveno večji kot pri njeni skoraj štiri leta stari predhodnici Samsung Galaxy Fit2. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Pametna zapestnica Samsung Galaxy Fit3 zagotavlja številne funkcije, ki jih imajo tudi dražje pametne ure, obenem pa je veliko lažja in zato, pa tudi zaradi svoje preproste in skladne oblike, lepše sede na roko. Zanemarljiva ni niti daljša pripravljenost akumulatorja, zaradi katere bodo priklopi na elektriko redkejši. Seveda pa imajo pametne ure svoje prednosti in značilnosti, zaradi katerih le ne moremo reči, da jih bodo pametne zapestnice v celoti izpodrinile.

Čeprav je Samsung kar tri leta in pol manjkal v svetu pametnih zapestnic, je s svojo novo zapestnico Galaxy Fit3 dokazal, da še kako obvlada: za ceno, ki ne odstopa od cenenih plastičnih približkov, je na trg poslal všečen in kakovosten izdelek z obiljem funkcij in res prijetnim ter ravno prav velikim zaslonom, ki za svoje delovanje ne bo zahteval pogostih polnjenj.

Kaj nam je bilo všeč:

- vzdržljivost akumulatorja,

- varnostni funkciji (detektor padca, klic v sili),

- minimalistična, a vendarle privlačna oblika,

- cena.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ne podpira GPS in nameščanja drugih aplikacij,

- nima zvočnika.

